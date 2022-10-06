Facebook ona da el attı: Beyne çip yerleştirmeye gerek kalmadı!

06 Ekim 2022 Perşembe, 21:15

Programın beyin dalgalarını izlediği kişilerin düşüncelerini yüzde 73 doğruluk payıyla tahmin ederek yazıya dökebildiği ifade edildi.

Şirket, yeni teknolojinin özellikle tıpta devrim yaratabileceğini savunuyor. Meta bünyesindeki bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmada önceki akademik çalışmalar için başlarına şapka benzeri bir cihaz yerleştirilmiş insanların kayıtlarından yararlanıldı. Söz konusu cihaz beyin aktivitesini ölçmeye yarayan EEG ve MEG sensörlerini içeriyordu.

Akademik kurumlardan alınan bu veriler, İngilizce ve Felemenkçe sesli kitap, kelime veya cümleler dinleyen 169 gönüllünün 150 saat boyunca kaydedilen beyin dalgalarından oluşuyordu.

PROGRAM 793 KELİME ÜZERİNDEN YÜZDE 73 BAŞARILI OLDU

Independent Türkçe'nin haberine göre kayıtlar Meta'nın geliştirdiği yeni yapay zeka programına gösterildi. Programın gönüllülerin dinlediği konuşmaların kodlarını çözebildiği ve bunları yüksek doğrulukla kelimelere dökebildiği anlaşıldı. Ancak tahminin doğru kabul edilmesi için, yapay zekanın sunduğu 10 ihtimalden birinin tutması yetiyor.

Program, sık kullanılan 793 kelime üzerinden yüzde 73 başarı oranını tutturdu. Şirket yetkililerine göre bu, yapay zekanın gündelik hayattaki kelimelerin büyük bir kısmını çözebileceği anlamına geliyor.

Beyin aktivitelerini izleyerek ne konuşulduğunu anlamak, aslında sinirbilimcilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konu. Ancak bunun için başvurulan yöntemler beyne çip yerleştirmek gibi invaziv (cerrahi operasyon gerektiren) tekniklere dayanıyor.

Meta yetkilileri ise yeni yapay zeka programıyla bunun beyne çip yerleştirmeden mümkün olabileceğini öne sürüyor.

Şirketin konuyla ilgili açıklamasında "Her yıl dünya çapında 69 milyondan fazla insan travmatik beyin hasarı nedeniyle acı çekiyor" ifadelerine yer verildi:

Bu hasar, birçoğunun konuşmasını, yazmasını veya mimiklerle iletişim kurmasını engelliyor. Araştırmacılar bunun için bir teknoloji geliştirirse o insanların yaşamları önemli ölçüde iyileşebilir.

META YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINDA VİTES ARTIRDI

Şirket aynı zamanda yapay zeka tabanlı bir sohbet botu için de kolları sıvamış durumda.

Kısa süre önce geliştirilen BlenderBot3 adlı sohbet botunun beta sürümü geçen ay kullanıcılara açılmıştı.

Kullanıcılarla yazışarak kelime dağarcığını genişleten sohbet botunun komplo teorileri üretmeye, Yahudi karşıtı yorumlar yapmaya ve ironik biçimde Meta CEO'su Mark Zuckerberg hakkında kötü konuşmaya başladığı görülmüştü.