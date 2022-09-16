New York Post'tan dikkat çeken Facebook iddiası: "Verileri FBI ile paylaşıyor"

16 Eylül 2022 Cuma, 17:29

Kişisel verileri izlediği ve bunların kullanıldığı ortaya atılan sosyal medya uygulaması Facebook'un şimdide, FBI için kullanıcılarının özel mesajlarını ve verilerini izlediği iddia edildi.

ABD SEÇİMLERİ İDDİASI

Shift Delete'in New York Post'tan aktardığı habere göre, Facebook, Amerikan kullanıcılarının özel mesajlarını ve verilerini izleyerek hükümet veya otorite karşıtı durumları FBI ile paylaşıyor. Şirketin aynı şekilde 2020 seçimleri konusunda da FBI’a bilgi sızdırdığı iddia edildi.

Uzun süre boyunca bazı özel mesajlar belirlenerek herhangi bir mahkeme kararı olmadan FBI ile paylaşıldığı belirtiliyor. Bu mesajlardan yola çıkan FBI’ın ise belirlenen kişileri yerel terör operasyon birimine ilettiği ifade ediliyor.



