New York Post'tan dikkat çeken Facebook iddiası: "Verileri FBI ile paylaşıyor"
Sosyal medya uygulaması Facebook'un, 'Amerikan kullanıcılarının özel mesajlarını ve verilerini izleyerek hükümet veya otorite karşıtı durumları FBI ile paylaştığı' iddia edildi.
Kişisel verileri izlediği ve bunların kullanıldığı ortaya atılan sosyal medya uygulaması Facebook'un şimdide, FBI için kullanıcılarının özel mesajlarını ve verilerini izlediği iddia edildi.
ABD SEÇİMLERİ İDDİASI
Shift Delete'in New York Post'tan aktardığı habere göre, Facebook, Amerikan kullanıcılarının özel mesajlarını ve verilerini izleyerek hükümet veya otorite karşıtı durumları FBI ile paylaşıyor. Şirketin aynı şekilde 2020 seçimleri konusunda da FBI’a bilgi sızdırdığı iddia edildi.
Uzun süre boyunca bazı özel mesajlar belirlenerek herhangi bir mahkeme kararı olmadan FBI ile paylaşıldığı belirtiliyor. Bu mesajlardan yola çıkan FBI’ın ise belirlenen kişileri yerel terör operasyon birimine ilettiği ifade ediliyor.
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Erdoğan'a kötü haber
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi