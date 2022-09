Instagram ile Facebook neredeyse birleşti: Bildirimler bile aynı sayfada olacak

Sosyal medya devi Meta, Instagram ve Facebook'u biraz daha birleştirecek bir dizi yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellikler, kullanıcıların hem Facebook hem de Instagram'daki hesaplarına tek bir yerden ulaşmalarını sağlıyor.

Facebook ve Instagram zaten kullanıcılara "Hesaplar Merkezi" isimli bir bölüm sunuyor, hesapların buradan yönetilmesini sağlıyordu. Şimdiyse bu bölümün kapsamı genişletilmiş gibi görünüyor.

Zira kullanıma sunulan yeni özellik ile kullanıcılar, Hesaplar Merkezi'ne ekledikleri hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilecekler. Üstelik bu geçiş Instagram'dan Facebook'a veya Facebook'tan Instagram'a da mümkün olacak.

WebTekno'nun haberine göre; Meta'nın güncellemesi, kullanıcıların aldığı bildirimlerle ilgili de önemli bir husus içeriyor. Öyle ki kullanıcılar, bundan sonra hem Instagram'dan gelen hem de Facebook'tan gelen bildirimleri tek bir sayfada görebilecekler. Meta, bu sayede gelişmelerden haberdar olmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylüyor.

Görsel: WebTekno

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, son güncelleme ile yeni hesap açma noktasında da rahatlayacaklar. Zira bundan sonra Instagram ve Facebook'ta yeni hesap oluşturma işlemi, açılmış bir hesaptaki bilgilerin diğer platforma aktarılması ile yapılabilecek.

Diyelim ki Instagram kullanıyorsunuz ancak Facebook'ta da hesap açmak istiyorsunuz. Instagram'daki bilgileriniz, saniyeler içerisinde Facebook'a aktarılacak ve hesabınız oluşturulacak.

