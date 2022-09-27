Instagram ile Facebook neredeyse birleşti: Bildirimler bile aynı sayfada olacak

27 Eylül 2022 Salı, 15:33

Sosyal medya devi Meta, Instagram ve Facebook'u biraz daha birleştirecek bir dizi yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellikler, kullanıcıların hem Facebook hem de Instagram'daki hesaplarına tek bir yerden ulaşmalarını sağlıyor.

Facebook ve Instagram zaten kullanıcılara "Hesaplar Merkezi" isimli bir bölüm sunuyor, hesapların buradan yönetilmesini sağlıyordu. Şimdiyse bu bölümün kapsamı genişletilmiş gibi görünüyor.

Zira kullanıma sunulan yeni özellik ile kullanıcılar, Hesaplar Merkezi'ne ekledikleri hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilecekler. Üstelik bu geçiş Instagram'dan Facebook'a veya Facebook'tan Instagram'a da mümkün olacak.

BİLDİRİMLER DE TEK BİR SAYFADA GÖRÜNECEK

WebTekno'nun haberine göre; Meta'nın güncellemesi, kullanıcıların aldığı bildirimlerle ilgili de önemli bir husus içeriyor. Öyle ki kullanıcılar, bundan sonra hem Instagram'dan gelen hem de Facebook'tan gelen bildirimleri tek bir sayfada görebilecekler. Meta, bu sayede gelişmelerden haberdar olmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylüyor.

Görsel: WebTekno

YENİ HESAP OLUŞTURMA DA KOLAYLAŞTI

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, son güncelleme ile yeni hesap açma noktasında da rahatlayacaklar. Zira bundan sonra Instagram ve Facebook'ta yeni hesap oluşturma işlemi, açılmış bir hesaptaki bilgilerin diğer platforma aktarılması ile yapılabilecek.

Diyelim ki Instagram kullanıyorsunuz ancak Facebook'ta da hesap açmak istiyorsunuz. Instagram'daki bilgileriniz, saniyeler içerisinde Facebook'a aktarılacak ve hesabınız oluşturulacak.

We’re introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022

INSTAGRAM, BU ŞEKİLDE FACEBOOK'A DÖNÜŞECEK

Meta, küresel çapta test etmeye başladığı yeni özelliklerin üst düzey güvenlik önlemlerine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda; çift faktörlü doğrulamayı aktifleştiren kullanıcılar, tanınmayan bir cihazda Instagram bilgilerini kullanarak Facebook'a, Facebook bilgilerini kullanarak da Instagram'a bağlanamayacak.

Ayrıca kullanıcılar, birden çok hesap ve profile sahip olduklarında hangi profillerin birbirlerine geçiş yapabileceklerini belirleyebilecekler.