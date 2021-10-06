Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek
Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın kullanıcılarına uzun bir süre hizmet veremediği hatırlatılarak, kayba uğrayan kişi ve kurumların dava açabileceği kaydedildi.
Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta önceki gün yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılarına 6 saati aşan bir süre hizmet veremedi.
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, yaşanan kesinti nedeniyle ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumların dava açabileceğini, bu süreçte tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebileceklerini bildirdi.
Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın kullanıcılarına uzun bir süre hizmet veremediğini belirterek, bu platformların ticari amaçla da oldukça sık kullanıldığına dikkat çekti.
"TEMSİLCİLİK VASITASIYLA GERÇEKLEŞTİREBİLİR"
Tacirler, işletme sahipleri ve ticari maksatlı içerik üreticilerin, platformlarla yaptıkları sözleşmeler kapsamında yayınladıkları reklamlar vasıtasıyla ticari gelir elde ettiklerini, dolayısıyla kesinti süresince zarara uğradıklarını ileri süren Ergün, şunları kaydetti:
"Bu durumda yaşanılan bu gelir kaybının nasıl tazmin edileceği sorusu akıllara geliyor. 5651 sayılı internete ilişkin temel düzenlemelerin yapıldığı yasa da yapılan son değişiklikle Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının; yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi zorunlu hale getirildi."
"TALEPLERİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA"
"Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcilerini belirledi. Yasada açıkça belirtildiği üzere bu temsilciler, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumlar, açacakları davalarda Facebook ve Instagram şirketlerini taraf olarak gösterip; dava süresince tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebilir."
"BİRÇOK ÜLKE FACEBOOK'U TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKÛM ETTİ"
Ergün, davanın görülmesinde hangi ülke hukukunun uygulanacağına dair çeşitli ülkelerde yerel mahkemelerin yetkili olacağı hususunda kararlar verildiğini ifade ederek, birçok ülkenin kendi mahkemelerinde kendi hukuklarına göre yaptığı yargılamalarla Facebook'u tazminat ödemeye mahkûm ettiğini dile getirdi.
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