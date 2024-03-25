Facebook yıllar önce kullanımdan kaldırdığı özelliği getirdi
Facebook'ta 15 yıl önce yer alan 'dürtme' özelliği uzun bir süre önce kaldırılmıştı. Meta, Facebook'a dürtmeyi geri getiriyor.
Facebook bir zamanlar gençlerin mekanıydı ve en popüler platformlardan biriydi. Yıllar içinde yeni uygulamaların çıkmasıyla kullanıcıların beklentileri de evrildi ve Facebook eski popülerliğini kaybetti. Facebook uzun bir süredir ileri yaş grubuna hitap ediyor ve gençlerin de birçoğunu kaybetmiş durumda. Haliyle eski popülerliğini yakalamak adına farklı kararlar alınıyor.
Facebook için alınan bu kararlar arasında dürtme özelliğini geri getirmek var.
Dürtme özelliğinin geri getirilmesiyle Facebook'un gençlere seslenmesinin önü açılmak isteniyor.
Meta, Facebook'un kullanıcı arayüzünü de güncellemeye gidiyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak sessiz sedasız kaldırılan özellik geri getirildi ve bunu fark eden kullanıcılar özelliği kullanmaya başladı.
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