Facebook ve Instagram çökmüştü: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan iddia
Dünyanın en popüler sosyal medyaları Facebook ve META grubu tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram, 5 Mart günü dünya genelinde çöktü.
Dünyaca ünlü bilgisayar korsanları (hacker) grubu Anonymous, Facebook ve Instagram'ın çökmesinin bir "siber saldırı" sonucu olduğunu iddia etti.
Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Anonymous, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra YouTube, Valorant, Threads, Google Play, gibi platformlarında erişim sorunu yaşadığını söyledi.
Anonymous, "Şu anda tüm ABD sosyal platformlarına bir siber saldırı gerçekleşiyor" ifadesinde bulundu.
Mark Zuckerberg'ün şirketi META grubu, iştirakleri Facebook ve Instagram'ın çökmesine ilişkin "teknik bir sorun" açıklamasında bulunmuştu.
Yaşanan çökme sorununa ilişkin META iletişim sorumlusu Andy Stone, "Bugün erken saatlerde yaşanan teknik bir sorun, insanların bazı hizmetlerimize erişimde zorluk yaşamasına neden oldu. Sorunu etkilenen herkes için mümkün olan en kısa sürede çözdük ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.
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