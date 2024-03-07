Facebook ve Instagram çökmüştü: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan iddia

Yaşanan çökme sorununa ilişkin META iletişim sorumlusu Andy Stone, "Bugün erken saatlerde yaşanan teknik bir sorun, insanların bazı hizmetlerimize erişimde zorluk yaşamasına neden oldu. Sorunu etkilenen herkes için mümkün olan en kısa sürede çözdük ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.