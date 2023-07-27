Facebook'tan büyük geri dönüş: Kullanıcı sayısı beklenenin üzerinde arttı

Bir zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, uzun bir aranın ardından kullanıcı sayısını beklenenin üzerinde arttırdı. Facebook'un aktif kullanıcı sayısı 3 milyarı aştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:40
Facebook'tan büyük geri dönüş: Kullanıcı sayısı beklenenin üzerinde arttı
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Meta'nın son üç aylık raporuna göre, Facebook'un aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Bu, platformun hala oldukça popüler olduğunu ve dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk gelen 3,88 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu gösteriyor.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı da artmaya devam ediyor. Geçen çeyrekte 2,037 milyar olan günlük aktif kullanıcı sayısı 2,064 milyara yükseldi. Bu büyüme, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta yoğun bir şekilde kullanılan TikTok taklitçisi Reels özelliğinin etkisiyle olabilir. Ayrıca, yeni metin tabanlı sosyal platform Threads'in de iyi bir performans gösterdiği belirtiliyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin gelecek yol haritasının oldukça heyecan verici olduğunu ve başlangıçta büyük bir büyüme yaşandığını ifade etti. Threads'in kısa süre içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşması da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Meta'nın gelirlerinde düşüş yaşandığı açıklanmış olsa da, Zuckerberg, her gün milyonlarca insanın geri döndüğünü ve platformun hala popülerliğini koruduğunu belirtti. 


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