Facebook'ta büyük hata! Kullanıcıların başı dertte

Yayınlanma: 25.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 07:00

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook yeni bir hata ile gündeme geldi. Platform kullanıcıların görüntüledikleri ve arkadaş olmadıkları insanlara arkadaşlık isteği gönderdi. Bu yüzden de kullanıcıların birinin profiline baktığı ortaya çıkmış oldu.

The Daily Beast'in haberine göre konu ile ilgili Facebook'un bağlı olduğu Meta şirketinin sözcüsü açıklama yaptı. Açıklamasında "Facebook'ta yanlışlıkla birtakım arkadaşlık istekleri gönderilmesine neden olan yakın zamanlı uygulama güncellemesiyle ilgili bir hatayı düzelttik" dedi.