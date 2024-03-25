Parkinson hastası kişinin beynine çip yerleştirildi! Düşünceleri okundu

Beynine çip yerleştirilen 71 yaşındaki Parkinson hastasının yaklaşık yarım saat düşünceleri okunabildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:52
Parkinson hastası kişinin beynine çip yerleştirildi! Düşünceleri okundu
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Düşünce okuma ile ilgili pek çok fikir bilim kurguya dayanıyor olsa uzun yıllardır yapılan çalışmalar bilimsel olarak bunun mümkün olabileceğini göstermeye başladı. Elon Musk'ın Neuralink'i beyin çipleriyle insanların bu çip sayesinde, kontroller yapmasına olanak sağlayan yapısıyla dikkat çekerken, ABD'den yeni bir gelişme bildirildi. Buna göre Parkinson hastası olan bir kişinin beynine yerleştirilen çip düşüncelerinin 25 dakika boyunca okunmasına olanak sağladı. Peki bu nasıl oldu?

BEYİN ÇİPİ YERLEŞTİRİLEN HASTANIN DÜŞÜNCELERİ OKUNDU

Kulağa süper kahraman özelliği gibi gelse de Wall Street Journal'ın aktardığına göre Precision Neuroscience şirketinin geliştirdiği Layer 7 Cortical Interface adlı implant, bunun mümkün olabileceğini kanıtladı.

Jeffrey Keefer'ın beynine yerleştirilen bu implant sayesinde araştırmacılar düşüncelere ulaşabildi.

Layer 7 Cortical Interface'in üzerinde yer alan elektrotlar sayesinde, beyinden gönderilen sinyaller toplandı. Kablosuz bağlantı ile yapay zeka destekli programa gönderilen veriler işlenerek yorumlanabilir hale geldi. 

Keefer'ın implantına bağlı kablo, hem batarya hem de anten işlevi gören başka bir cihaza bağlatı. 

Burada hasta ellerini hareket ettirerek bazı hareketler yaptı. Sonrasında çipten gönderilen sinyallerle bu hareketler eşleştirildi. Biraz önce yaptığı hareketleri sadece düşünmesi istenen hastanın beyin sinyalleri gerçke zamanlı kaydedildi ve hareketlerle eşleşti. 

Şirketin kurucularından biri olan Benjamin Repoport, aradıkları şeyin bu olduğunu söyledi. Harekete dönüşmeyen düşünceler olduğunda beynin ne söylediğini anlamak için kullanılacak bu implantın ilerleyen dönemde pek çok kişiye fayda sağlayabileceği düşünülüyor.


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