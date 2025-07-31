Finansın yeni beyni

Yapay beyinler finansı etkiliyor mu peki? Cevap: Evet, hem de gittikçe büyüyen ölçüde.

Bir örnekle anlatalım. Dünyanın dev yatırım bankalarından Morgan Stanley’in elinde yüz binlerce sayfalık piyasa araştırması, analiz ve yatırım stratejisi dokümanı var. Peki bir yatırım danışmanı, bu devasa bilgi okyanusunda boğulmadan, tam da müşterisinin ihtiyacı olan bilgiyi nasıl bulabilir?

İşte burada OpenAI ile geliştirdikleri sistem devreye giriyor. Bu yapay zekâ, bir insanın haftalarca okuyamayacağı tüm bu külliyatı anında tarıyor, analiz ediyor ve danışmanın “Falanca sektördeki gelişmelere en uygun, risk profili düşük yatırım aracı hangisi” gibi bir sorusuna saniyeler içinde, gerekçeleriyle özetlenmiş bir cevap sunuyor.

Benzer teknolojiler Goldman Sachs, JPMorgan gibi dev finansal kurumlar tarafından da kullanılıyor. Almanya’nın bankacılık devi Deutsche Bank, yazılım geliştiricilerinin verimliliğini artırmak ve binlerce sayfalık teknik dokümanı saniyeler içinde analiz edip kod önerileri sunmak için kendi yapay zekâ asistanlarını devreye soktu. Amaçları, teknoloji ekiplerinin daha hızlı ve hatasız çalışmasını sağlamak. Benzer şekilde, Fransız BNP Paribas ve İspanyol Santander gibi devler de yapay zekâyı dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimi gibi kritik alanlarda kullanarak, insan gözünden kaçabilecek karmaşık anormallikleri çabucak yakalıyor.

NVIDIA’nın 600 global finans uzmanı ile yaptığı bir ankete göre (üretken) yapay zekâ finansal kurumlarda müşteri hizmetleri, rapor üretme ve analizi, döküman işleme, araştırma, kodlama, portföy yönetimi gibi bir çok alanda önemli ölçüde kullanılmaya başlamış durumda.

Yapay zekâ dünyasının en önemli şirketlerinden Anthropic kısa bir süre önce “Finansal Hizmetler için Claude” ürününü duyurdu. Anthropic bu ürün sayesinde finans profesyonellerin pazar araştırmalarını, analizlerini ve yatırım kararlarını yapay zekâ ile çok daha doğru yapacaklarını iddia ediyor.