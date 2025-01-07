Fitness uygulamalarında gizliliği korumak için neler yapmalı?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:47

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:47

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, konum, sağlık ölçümleri ve rutinleri gibi önemli kişisel verileri toplayan fitness uygulamaları, sağladığı kolaylıkların beraberinde gizlilik endişelerine de yol açıyor.

Kaspersky uzmanları, fitness uygulaması kullanıcılarının gizliliğini koruyabilmeleri amacıyla çeşitli ipuçları verdi.

Buna göre, uygulama erişimini yalnızca gerekli verilerle sınırlamak gerekiyor. Konumun "sürekli" yerine "kullanım sırasında" izlenmesine izin verme, kişiler veya sosyal medya profilleri gibi hassas verilere erişimi kısıtlama gibi önlemler, gereken sınırlamalar arasında yer alıyor.

Güçlü gizlilik özelliklerine sahip uygulamaları seçmek de önem arz ediyor. Güvenilir uygulamalar, hangi verileri topladıkları, bu verilerin nasıl kullanıldığı ve verilerin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı konularında saydam olarak bilgi veriyor. Kişisel verileri korumayı taahhüt eden bu uygulamaları araştırmak ve kullanmak, gizliliğin korunmasına yardımcı oluyor.

UYGULAMA İÇİ GİZLİLİK AYARLARI KULLANILMALI

Koşu ve bisiklet uygulamaları, rotaları takip ediyor ve düzenli olarak kullanıldığında ev veya iş adreslerini ele veriyor. Bu bilgiler, yanlış ellere geçmesi halinde, istismar edilebiliyor. Tam konumu gizlemek ve görünürlüğü yalnızca güvenilen kişilerle sınırlamak için uygulama içi gizlilik ayarlarının kullanılması ve detaylı takibin gerekli olmadığı durumlarda, coğrafi konumun tamamen kapatılması öneriliyor.

Bazı fitness uygulamaları ise iki faktörlü kimlik doğrulamayı desteklemiyor. Bu durumda benzersiz, karmaşık bir parola kullanmak, hesabı güvende tutmaya yardımcı olabiliyor. Kolay erişim için, parolaları bir parola yöneticisinde saklamak ve aynı parolaları birden fazla uygulama veya platformda yeniden kullanmamak gerekiyor.

Fitness uygulamaları kullanıldığı sırada, herkese açık Wi-Fi ağları üzerinden kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Siber suçluların güvenli olmayan ağlardaki verileri ele geçirebilme ihtimali nedeniyle böyle durumlarda bağlantıyı korumak için Sanal Özel Ağ (VPN) kullanılması tavsiye ediliyor.

Bir fitness uygulamasını uzun süre kullanmaya devam edenlerin, verdiği izinleri düzenli aralıklarla gözden geçirmesi ve uygulamayı güncellenmesi gerekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky MEA Bölgesi Teknik Uzmanı Brandon Muller, yeni yıla girilmesinin ardından birçok insanın sağlık ve zindelik yolculuğuna başlamak için heyecan duyduğunu belirtti.

Fitness uygulamasının harika bir motivasyon kaynağı olabileceğini kaydeden Muller, "Kullanıcılar, bu uygulamaların oluşturabileceği gizlilik risklerinin de farkında olmalı. Doğru gizlilik ayarlarıyla, kişisel verilerinizi potansiyel siber tehditlere karşı güvende tutarken, fitness uygulamalarının avantajlarından yararlanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.