Fossil imzalı yenilenmiş Gen 6 akıllı saat duyuruldu
Fossil Gen 6 Wellness Edition, şık tasarımı, yükseltilmiş fitness takibi ve en yeni Wear OS yazılımıyla tanıtıldı.
Fossil, modaya uygun akıllı saat estetiğiyle dikkat çeken Gen 6 Wellness Edition’ı tanıttı. Fitness odaklı olan Gen 6, sportif ve ince ayarlı bir tasarıma sahip.
GEN 6 WELLNESS EDITION’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Shiftdelete.net'in haberine göre yeni Gen 6 Wellness Edition şık, kavisli ve paslanmaz çelik kenarlarıyla güncellenmiş bir tasarıma sahip. Bu da onu en iyi görünümlü Wear OS akıllı saatlerden biri yapıyor. Gen 6, 1.28 inç ekrana sahip 44 mm’lik bir kasa içinde geliyor.
Snapdragon 4100+ tarafından desteklenen bu cihaz Google’ın akıllı saat işletim sistemi olan Wear OS 3 ile birlikte geliyor. Ayrıca 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip. Bununla birlikte Gen 6 Wellness Edition YouTube Music, Spotify ve Facer gibi uygulamaları destekliyor.
Fossil Gen 6 Wellness Edition’ın öne çıkan diğer özellikleri ise kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı, otomatik egzersiz algılama ve VO2 Max kullanarak kardiyo fitness tahminleri dahil olmak üzere sağlık ve fitness verilerini kaydeden Wellness isimli uygulamaya sahip.
ANTRENMANLARI OTOMATİK ALGILIYOR
Bu uygulama ayrıca, antrenmanların dışında gelişmiş uyku takibi de sağlıyor. Ek olarak, Gen 6 Wellness Edition, bir antrenman sırasında kalp atış hızınızı sürekli olarak takip ederken hareketlerinize bağlı olarak antrenmanları otomatik olarak değiştirebiliyor.
Pek çok akıllı saat, bu özellikleri yıllar önce zaten getirdi. Ancak Fossil’in daha önce kullanmış olduğu Wear OS 2 ve daha eski Snapdragon Wear yongaları yüzünden bu özelliklerin gelmesi gecikti.
Fossil Gen 6 Wellness Edition, Siyah, Gümüş ve Pembe Altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelecek. Birden fazla kayış seçeneğine sahip olan Gen 6, 17 Ekim’den itibaren 299 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
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