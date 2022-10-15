Yeni akıllı saat modeli Amazfit Falcon tanıtıldı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:48

Amazfit Falcon, şık bir tasarımla bizleri karşılıyor olsa da teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor. Yuvarlak bir ekran ile gövdeye sahip olan cihaz, 1.28 inçlik 416x416 piksellik bir ekrana sahip. Öte yandan 1.000 nit maksimum parlaklığa ulaşan cihaz, AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

AKILLI SAATİN TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Su geçirmeyen şekilde geliştirilen akıllı saat 32 MB RAM+ 4 GB dahili depolama ile kullanıcıların karşısına çıkıyor ve titanyum gövde ve safir cam yapısına sahip. Cihaz 150 farklı sporu takip edebilen akıllı saat çift-kanal GPS'iyle dikkat çekiyor.

Akıllı saatin sporları otomatik olarak tanıyabilen bir yapısı var başlangıç olarak 499 dolarlık bir fiyatı var.