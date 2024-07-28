Galaksiler için kullanılan araçlar sahte yapay zekayı yakalayabilir

Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 00:00

Bilim insanları, kanıtlanmış galaksi ölçüm tekniklerini kullanarak ünlülerin sahte yapay zeka görüntülerini tespit etmenin bir yolunu buldu. Bu teknik, Kraliyet Astronomi Topluluğu ve diğer gruplar tarafından kullanılan araçları, gözbebeklerindeki ışık yansımalarının tutarlılıklarını incelemek için uyarlanıyor.

Araştırma, astrofizik profesörü Dr. Kevin Pimbblet ile birlikte çalışan yüksek lisans öğrencisi Adejumoke Owolabi tarafından yönetildi. Araştırmacılar, galaksileri ölçmek için kullanılan araçları uyarlayarak görsellerdeki ışık yansımalarının gerçek dünya fiziğiyle tutarlı olup olmadığının belirlenebileceğini keşfetti.

GERÇEK DÜNYAYLA TUTARLI OLMAYAN IŞIK YANSIMALARI BULUNUYOR



Chip'in aktardığına göre sahte yapay zeka görüntüleri, fizik kurallarına tam olarak uymuyor. Örneğin, Kraliyet Astronomi Topluluğu tarafından paylaşılan bir blog yazısında, Owolabi tarafından geliştirilen tekniğin, bir görüntünün ışık yansımalarının fizikle olması gerektiği gibi eşleşip eşleşmediğini veya fiziğin tutarsız görünüp görünmediğini belirlemek için kullanılabildiği gösterildi. Yukarıdaki fotoğrafta verilen örnekte, soldaki görüntünün gerçek dünya fiziğiyle daha tutarlı ışık yansımalarına sahip olduğu, ancak sağdaki görüntüde gerçek dünyayla tutarlı olmayan ışık yansımaları bulunduğu belirtiliyor.

AI görüntüsündeki gözler kişinin yüzünün altında tasvir ediliyor gibi görünürken, gerçek görüntüdeki gözler fiziksel olarak olması gereken yerde bulunuyor. Günümüzde ünlülerin sahte görüntülerini yaratmanın ne kadar kolay olduğu düşünülürse, bu yöntemin oldukça iyi bir işaret olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Belki daha da etkileyici bir şekilde sistem, sahte yapay zeka görüntülerini otomatik olarak da tespit edebiliyor. Araştırmacılar, bunun özellikle son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan Deep Fake aldatmacalarının azaltılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.