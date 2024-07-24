Meta AI, yapay zeka modeli Llama 3.1'yi tanıttı

Meta'nın açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama için yeni 3.1 tanıtıldı. Söylenene göre bu herkese açık olan güçlü ve ücretsiz yapay zeka modeli.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:41
Meta AI, yapay zeka modeli Llama 3.1'yi tanıttı
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Meta'nın yatırımını artırdığı yapay zeka alanında Llama öne çıkıyor. Yeni tanıtıla Llama 3.1 ise 3 farklı boyutta karşımıza çıkıyor. 8B, 8 GB RAM'e sahip cihazlarda çalışabilecekken, 70B en az 64 GB RAM isteyecek. 405B modeli ise en güçlü olan versiyon olacak. 

405B modeli için pazardaki en güçlü model olduğu söyleniyor. Genel bilgi, yönlendirilebilrlik, matematik, araç kullanımı ve çok dilli çeviri gibi görevlerde performans olarak oldukça yüksek bir noktada duruyor. 

Yeni Llama 3.1 405B, NVIDIA'nın H100 GPU'su ile 39 milyon saatte eğitilmiş.  


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