Galaksimizde nadir bulunan yeni bir karadelik keşfedildi
Galaksimizin merkezinde, evrendeki en nadir kara delik türlerinden biri olan yeni bir orta kütleli kara delik keşfedildi.
Son zamanlarda uzayın en büyük gizemlerinden biri olan karadeliklere duyulan merak giderek artıyor. Yakın bir zamanda ise uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, evrendeki en nadir karadelik türlerinden birini keşfetti.
ARAŞTIRMACILAR, YENİ BİR ORTA KÜTLELİ KARADELİK KEŞFETMİŞ OLABİLİR
Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden bir grup uluslararası araştırmacı, Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A (Sgr A) adlı süper kütleli bir karadeliğin yakınında bulunan bir yıldız kümesi gözlemliyorlardı. Bu sırada, karadeliklerin kayıp halkası olarak da adlandırılan bir karadelik türü olan orta kütleli bir kara deliğin izlerini keşfettiler.
Bilim insanları ilk orta kütleli kara deliği 2020 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, oluşumunun yarattığı dalgaları bulduklarında keşfetmişlerdi. Yeni keşfedilen IRS 13 olarak adlandırılan bu orta kütleli karadelik olduğuna inanılan yıldız kümesi ise rastgele dizilmeleri beklenirken düzenli bir şekilde hareket etti.
Bu beklenmedik hareket hakkında ise Köln Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yıldız kümesinin süper kütleli karadelikle etkileşim halinde olması gerektiğine ve gözlemlenen kompakt şeklini koruyabilmesi için kümenin içinde bir şey olması gerektiğine değindi.
Bu orta kütleli karadelik üzerinde daha fazla gözlem yapmak için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında ise James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'de şu anda yapım aşamasında olan Son Derece Büyük Teleskop kullanılacak.
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