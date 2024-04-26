Bilim insanları açıkladı: Piramitler ve Samanyolu Galaksisi arasında bağ var!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:41

Güncelleme: 26.04.2024 - 14:41

Araştırmacılar kısa bir süre önce antik Mısır ile Samanyolu galaksisi arasındaki derin bağlantıyı ortaya çıkararak uzun ve iç içe geçmiş bir tarihe dikkat çektiler.

Yaygın algıların aksine, eski Mısırlıların galaksiyle daha önce bilinenden daha yakın bir ilişkisi vardı. Portsmouth Üniversitesi'nden bir astrofizikçi tarafından yapılan çalışma, bu ilişkiyi daha az bilinen bir Mısır gök tanrıçası olan Nut'un merceğinden aydınlatıyor.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun bu hafta bir başka süper kütleli kara delik keşfetmesi ve uzayın derinliklerinde 'soru işareti' gibi esrarengiz özellikler tespit etmesiyle birlikte uzay araştırmaları gizemleri çözmeye devam ediyor.





İnsanlığın gece gökyüzüyle olan ilişkisi binlerce yıl öncesine, özellikle de insanların gök cisimleri hakkında derin dini ve astronomik bilgilere sahip olduğu eski Mısır'a kadar uzanmaktadır. Ancak, bu uygarlık ile Samanyolu arasındaki özel bağlantı şimdiye kadar büyük ölçüde bilinmiyordu.

Modern şehirlerden ve sokak lambalarından kaynaklanan ışık kirliliğinin olmadığı zamanlarda yaşayan Eski Mısırlılar, gece gökyüzünü benzersiz bir netlikle gözlemlediler.

NUT VE SAMANYOLU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Antik sanat eserlerinde kardeşi toprak tanrısı Geb'in üzerinde kemerli yıldızlarla süslü bir tanrıça olarak tasvir edilen Nut, güneş döngüsünü kontrol ederek Dünya'nın korunmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

Nut'un, Güneş'i alacakaranlıkta yuttuğuna ve şafakta doğurduğuna inanılırdı ki bu, bugün ay döngüsü olarak anladığımız şeyin mitolojik bir yorumudur.

Yeni çalışma, antik metinlerden ve sofistike simülasyonlardan yararlanarak, Samanyolu'nun görsel olarak Nut'un kış aylarında uzanmış kolları ve yaz aylarında omurgası ile temsil edildiğini öne sürüyor.





BAĞLANTI NASIL KEŞFEDİLDİ?

Portsmouth Üniversitesi'nde Astrofizik Doçenti olan Dr. Or Graur, galaksi mitolojisini araştırırken gök-tanrıça Nut ile karşılaştı. Bir müze ziyareti sırasında kızlarının Nut'a olan hayranlığından esinlenen Dr. Graur, Nut'un Samanyolu ile olan göksel bağlantısının derinlemesine bir analizi için astronomi ve Mısırbilimi birleştirdi.

Dr. Graur'un araştırması Piramit Metinleri, Tabut Metinleri ve Nut Kitabı'nı inceleyerek Nut'un resimlerinde Samanyolu'na dair güçlü kanıtlar buldu.

Ayrıca Nut'un öbür dünyaya geçişteki rolünün ve yıllık kuş göçleriyle bağlantısının, çeşitli kültürlerin Samanyolu'nu bir ruhlar yolu ya da bir kuş yolu olarak nasıl algıladıklarıyla nasıl örtüştüğünü araştırıyor.

Bu disiplinlerarası yaklaşım sadece eski inançlara yeni bakış açıları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda astronominin farklı kültürler, coğrafyalar ve çağlar arasında nasıl köprü kurduğunu da gösteriyor.