Galaxy S9 ve Note 9 için resmi olmayan Android 13 sürümü çıktı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:16

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:16

Samsung, güncelleme konusunda eski cihazlarına çok da odaklanmayan bir şirket. Güvenlik güncellemelerini sunsa dahi 3 yılın üzerindeki cihazlar güncel sürümleri çoğunlukla alamıyor. 2018 yılında tanıtılan Galaxy S9 Serisi ve Note 9 için resmi olmayan Android 13 çıktı.

SÜRÜM ESKİ CİHAZLARI DAHA GÜVENLİ VE HIZLI HALE GETİRİYOR

Resmi olarak sunulmayan bu sürüm Android 13 tabanlı One UI 5 olarak Noble ROM ile çıkış yaptı.

Aşağı yukarı 5 yıl önce çıkış yapan telefonlara gelen sürüm, nispeten daha eski olan modelleri yeni özellikleri ve hız kazandırmasıyla avantaj sağlıyor. Noble ROM sayesinde kullanıcılar One IU 5.0 ve Android 13'e kavuşuyor.

Eğer Galaxy S9 serisi bir modele sahipseniz ve sürümü indirmek istiyorsanız bu bağlantıya, Note 9 modeline sahipseniz bu bağlantıya tıklayarak yeni güncellemeyi indirebilirsiniz. Ancak sürece hakim değilseniz özel yükleme bilgisi gerektirdiği için bu sürümlerin indirilmesi önerilmiyor.

Bu sürümde Android'in ocak ayında güncellemeyle sunduğu güvenlik paketi yer alıyor.