2023 yılı Samsung için zorlu geçecek! Düşüşle kapattı

Güney Kore merkezli Samsung, 2022 yılını önemli bir düşüş ile kapattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:42
2023 yılı Samsung için zorlu geçecek! Düşüşle kapattı
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Samsung her yıl önemli bir büyüme gösterse de 2022 yılını kar düşüşü ile kapattı. Açıklanan rakamlara göre Samsung, son çeyrekte yaklaşık 57 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 3,5 milyar dolar net kar ile kapattı.

Şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde gelirde yüzde 8'lik net karında ise yüzde 69'luk düşüş yaşadı. 

BAŞKANA GÖRE 2023 YILI HERKES İÇİN ZOR GEÇECEK

Teknoloji şirketleri için 2022 yılının son 6 ayı ve 2023 yılı pek de iyimser senaryolar gündemde değil. Pek çok teknoloji şirketi binlerce çalışanını işten çıkartma yoluna giderken, bir diğer yandan küçülmeyi de seçiyor.

Sammobile tarafından aktarılan Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee'nin CES 2023 kapsamında yaptığı açıklamada küresel sorunların etkisinin 2023 yılında ağır olacağı belirtildi. Açıklamada, iklim krizi, tedarik tarafındaki riskler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların şirketleri çok daha olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamada ise şirketin yaşadığı bu düşüşün sebebi akıllı telefon ve çip satışlarının düşük kalması oluyor. 



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