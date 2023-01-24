Samsung Galaxy M54 5G için tasarım görselleri sızdırıldı
Samsung'un yeni telefonu Galaxy M54 5G için tasarım görselleri ortaya çıktı. Daha önce serinin diğer üyeleri sızdırılmıştı.
Samsung'un alt segment grubunda sınıflandırmayı planladığı Galaxy M54 5G için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl tanıtılması beklenen telefonun işlemci tarafında Exynos 1380'nin kullanılması ve 6/8 GB RAM ile bizleri karşılaması bekleniyor.
SAMSUNG'UN YENİ TELEFONUNUN TASARIMI DA ORTAYA ÇIKTI
Telefonun fiyatı hakkında bir bilgi henüz ortaya çıkmamışken, ön tarafta kameranın olduğunu görüyoruz. Telefonun bu ön tarafta yer alan kamerası ekran değili şeklinde tasarlanmış. 6.4 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran yapısında geliştirilen telefonun arka kamerasında 50 MP bizleri karşılıyor. Temel kamerasınad 12 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ederken, 5 MP derinlik sensörü yer alıyor.
Telefonun aynı zamanda 25W şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryası var.
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