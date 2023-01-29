Samsung imzalı Galaxy S23 ailesi tanıtılmadan internet sitesinde

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 12:05

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 12:07

Akıllı telefonlardan daha tanıtılmadan özelliklerinin sızdırılmasıyla gündeme geliyor olsa da Samsung'un yeni Galaxy S23 serisi sitelerde listelenmeye başlandı. Listelenmesinin de ötesinde fiyatı da ortaya çıktı.

GALAXY S23 SERİSİNİN FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Telefon ailesi daha önce de ortaya çıktığı kadarıyla şubat ayında tanıtılacak.

Polonya merkezli Orange.pl adlı internet sitesinde listelenen Galaxy S23 serisinin fiyatları ise şu şekilde görülüyor:

Galaxy S23 8/256 GB: 6.069 zloty (yaklaşık 1.289 euro)

Galaxy S23 Plus 8/256 GB: 7.049 zloty (yaklaşık 1.603 euro)

Galaxy S23 Plus 8/512 GB: 8.159 zloty (yaklaşık 1.733 euro)

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB: 8.328 zloty (yaklaşık 1.770 euro)

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB: 8.679 zloty (yaklaşık 1.843 euro)