2022'de en çok kullanılan şifreler belli oldu: Hackerların en çok kullandığı 5 yöntem...

Siber saldırganların parola saldırılarında en sık kullandığı 5 yönteme ilişkin Alev Akkoyunlu bu yöntemleri şöyle sıraladı:

“Kimlik avı saldırıları en büyük tehditlerin başında geliyor. Güvenilir biri olarak davranan siber suçlular bazen kişisel bilgilerinizi gönüllü olarak göndereceğinizi umarak size sahte bir e-posta gönderebilir bazen de sizi, sahte bir “şifrenizi sıfırlayın” ekranına yönlendirebilirler.

Siber saldırganların bu yöntemdeki ilk amacı size gönderdiği kötü amaçlı bir belgeyi veya kötü amaçlı bir yazılımı indirmeye ve açmaya sizi teşvik etmektir. Eğer bir kimlik avına tıklarsanız, genellikle sizi parolanızın kaydedilmediği bir web sitesine yönlendirirler. Kişisel verilerinizi korumak için şifreniz sizi yönlendirdikleri sitede kayıtlı değilse asla şifrenizi bu siteye girmeyin.