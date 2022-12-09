Google Chrome'a şifre unutmayı sona erdirecek özellik geldi

09 Aralık 2022 Cuma, 23:12

Google Chrome'un şifre unutma derdini sona erdirecek "Geçiş Anahtarı" özelliği kullanıma sunuldu. Bunun yanında üç yeni özellik daha sunuldu. Bunlardan bir tanesi şifre girme devrini sona erdiriyor. Diğer iki özellik ise Google Chrome'u dava verimli hale getirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome'u güncelledi. Yapılan bu güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirdiği gibi Google Chrome'un en bilindik sorunlarından bir tanesine de çare olacak gibi görünüyor.

YENİ ÖZELLİKLER SUNULDU

Webtekno'nun haberine göre Google geliştiricileri, Chrome'a parola desteği getirdiler. Android, macOS ve Windows 11'de kullanılabilecek bu özellik, web sitelere giriş yapmak için şifre girme devrini sona erdiriyor. Kullanıcılar, şifreler yerine telefonlarında tanımladıkları parmak izlerini kullanabilecekler. Telefon ile bilgisayardaki Google Chrome arasında yapılacak senkronizasyon, kullanıcıyı şifreden kurtaracak. Telefonundan parmak izini okutan kullanıcı, destek veren internet sitesindeki hesabına ulaşabilecek.

Özelliğin kullanılabilmesi için internet sitelerinin yeniden yapılandırılması gerekecek!

Google'ın Chrome için geliştirdiği ve "Geçiş Anahtarı" olarak isimlendirdiği yeni özellik, tüm internet siteleri için kullanılabilir bir özellik değil. Aslında şöyle; dileyen internet sitesi sahipleri, bu özelliği aktifleştirebilecekler ancak bunun için site ayarlarının yeniden yapılandırılması ve WebAuthn API'sinin entegre edilmesi gerekecek. Bu işlem yapıldığında, Geçiş Anahtarı özelliği kullanılabilir olacak.

Şunu belirtelim, Google Chrome için kullanıma sunulan yeni özellik, otomatik olarak aktifleştirilmiş olacak. Eğer bir internet sitesi altyapısını günceller ve Geçiş Anahtarı özelliğine destek vermeye başlarsa kullanıcılar otomatik form doldurma gibi küçük bir menü ile karşılaşacaklar. Geçiş Anahtarı'nı kullanmak isteyen kullanıcı, menüde onay verip telefonunu açacak. Telefonda da parmak izi veya FaceID'yi aktif eden kullanıcı, şifre kullanmadan hesabına giriş yapacak.

Google Chrome'u bilirsiniz. Kendisi tam bir RAM canavarıdır ve düşük sistem özelliklerine sahip bilgisayarlar, Google Chrome'un bu sorunundan ötürü ileri seviyede kasma yaşarlar. Bunun farkında olan Google, nihayet bu işe bir çözüm üretti ve Chrome'u daha verimli bir hale getirdi. Bellek Tasarrufu ve Enerji Tasarrufu olarak isimlendirilen yeni özellikler, kullanıcılara nefes aldıracak gibi görünüyor.

RAM'E NE KADAR TASSARRUF ETTİRDİĞİNİ GÖSTERECEK

Diyelim ki özellikle de medya ağırlıklı çok sayıda sekme açtınız. Google Chrome, bunu otomatik olarak algılayacak ve Bellek Tasarrufu özelliğini aktif hale getirecek. Sisteme yük bindiren sekmeler de uyku moduna alınacak. Böylece Google Chrome'un kasması engellenmiş olacak. Hatta adres çubuğunda da bu özellik sayesinde uyku moduna alınmış sekmelerin RAM'e ne kadar tasarruf ettirdiği gösterilecek.

Enerji Tasarrufu özelliği ise dizüstü bilgisayar kullanıcıları için kritik önem arz edecek. Diyelim ki bilgisayarınız fişe takılı değil ve şarjı da yüzde 20 seviyelerine kadar geriledi. Google Chrome'un Enerji Tasarrufu özelliği hemen devreye girip, sekmelerdeki animasyonlar ile diğer görsel efektleri ve hatta videoları durduracak. Ayrıca arka plan enerji tüketimi de sınırlanacak. Böylece laptop bataryanız bir nebze de olsa daha fazla dayanacak.

