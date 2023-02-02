2023’ün en çok beklenen oyunları neler?
Birçok sektörde olduğu gibi korona dönemi ile birlikte oyun sektörü de büyük bir darbe almıştı. Bunun etkileri 2022 yılında da devam etti. Ancak 2023 ile birlikte oyun sektörü tekrar eski haline dönüyor. İşte 2023'te en çok beklenen oyunlar!
Geçtiğimiz yıl God of War: Ragnarok, Elden Ring gibi büyük oyunlar çıkmış olsa da birçok oyun da çeşitli sebeplerden dolayı ertelendi. 2023 yılında ise bu durum değişecek gibi gözüküyor.
2023 yılında en çok beklenen oyunlar ise şöyle:
Marvel’s Spider-Man 2
En iyi süper kahraman oyunları arasında yer alan Marvel’s Spider-Man'in ikincisi geliyor. PlayStation bünyesinde bulunan Insomniac Games tarafından geliştirilen oyun büyük bir merakla bekleniyor.
Lies of P
Bir başka büyük oyun da Pinokyo evreninden geliyor. Ancak bu evren bildiğimiz bir Pinokyo’yu anlatmıyor. Daha çok karanlık bir Pinokyo gösteriliyor. Bloodborne tarzına oldukça çok benzediği için büyük bir merakla bekleniyor.
Hogwarts Legacy
Harry Potter’ın hayran kitlesine söylenecek bir söz yok. Durum böyle olunca da Harry Potter evreninde geçen bir oyunun çok fazla beklenmesi de şaşırtmadı diyebiliriz. Öğrenci olarak başladığınız oyunda çeşitli büyüleri öğrenerek, düşmanlarla kapışabileceksiniz.
Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate serisinin üçüncü oyunu birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Dungeons & Dragons masa üstü rol yapma sistemine dayanan oyun Larian Studios tarafından geliştiriliyor.
Black Myth: Wukong
Çinli bir oyun şirketi tarafından geliştirilen oyun her videosu ile heyecan yaratmaya devam ediyor. Birçok “Boss” savaşlarının olacağı oyunda her videoda farklı içerikler gösteriliyor. Aynı zamanda Unreal Engine 5 oyun motorunun gücünü de grafikleri ile gösterecek olan Black Myth: Wukong bu seninin iddialı oyunları arasında.
Atomic Heart
Bu senenin en sürpriz oyunu hangisi derseniz bunun cevabı Atomic Heart olurdu. Yayınladıkları her video ile oyuncuları kendine hayran bırakan oyunun bu sene içerisinde çıkacağı söyleniyor.
Company of Heroes 3
Gerçek zamanlı strateji oyunlarının giderek azaldığı bu dönemde Company of Heroes oyuncuların imdadına yetişiyor. Sevilen serinin 3. oyunu şimdiden ön siparişe açılmış durumda. Oyuna Steam üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.
Star Wars Jedi: Survivor
Electronic Arts tarafından yayınlanan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devamı olacak olan Star Wars Jedi: Survivor bu yılın en beklenen oyunları arasında yer alıyor. Cal Kestis’in hikayesine devam edeceğimiz oyun ile ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.
Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed serisi Origins oyunu ile birlikte farklı bir tarz benimsemişti. Yapılan değişiklikler bir kesim tarafından oldukça beğenilirken, bir kesim tarafından ise çok fazla eleştirilmişti. Eleştiren kitleye mutlu haber Ubisoft tarafından verildi. Assassin’s Creed Mirage ile birlikte Ezio zamanından kalma bir oyun tarzına tekrar dönüş sağlanıyor. Assassin’s Creed Valhalla’da gördüğümüz Basim karakterini oynayacağız. Dokuzuncu yüzyılda Bağdat’ta geçecek olan oyun şüphesiz yılın en beklenenleri arasında yer alıyor.
Starfield
Uzay Syrim’i olarak adlandırılan oyun Bethesda tarafından geliştiriliyor. Eski görkemini kaybeden Bethesda bu oyun ile birlikte tekrardan zirveye oynamak istiyor. RPG türünde olacak olan oyunda gezegen çeşitliliğinin fazla olacağı açıklandı.
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