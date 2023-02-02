2023’ün en çok beklenen oyunları neler?

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed serisi Origins oyunu ile birlikte farklı bir tarz benimsemişti. Yapılan değişiklikler bir kesim tarafından oldukça beğenilirken, bir kesim tarafından ise çok fazla eleştirilmişti. Eleştiren kitleye mutlu haber Ubisoft tarafından verildi. Assassin’s Creed Mirage ile birlikte Ezio zamanından kalma bir oyun tarzına tekrar dönüş sağlanıyor. Assassin’s Creed Valhalla’da gördüğümüz Basim karakterini oynayacağız. Dokuzuncu yüzyılda Bağdat’ta geçecek olan oyun şüphesiz yılın en beklenenleri arasında yer alıyor.