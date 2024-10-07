Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, erkek üreme organında yaşanan çarpıcı değişimi ve sebeplerini ortaya koydu.

Dış Haberler Servisi
07 Ekim 2024 Pazartesi, 13:16
Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Geçmişte sağlık uzmanları, bilimsel araştırma ve bulgulara dayanarak ortalama penis boyunun ne olduğuna dair görüşlerini dile getirmişlerdi. 

Ancak görünen o ki, dünya genelinde 'ortalama' olarak bilinen rakam, bazı yeni bulgular nedeniyle 'son otuz yılda' keskin bir şekilde değişti ve bunun bazı önemli sebepleri var...

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bu son çalışma; uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel bir yayın olan World Journal of Men's Health (WJMH) dergisinde yayınlandı.

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Çalışma kapsamında, 55 bin gönüllü erkeğin üreme organları incelendi ve güncel ortalama penis boyundaki değişiklikler ile buna neden olabilecek faktörler bilimsel bir zeminde ele alındı.

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

WJMH'de yer alan bilgilere göre, 1992 yılında yapılan benzer bir araştırmada, ortalama penis boyu 12,19 cm olarak belirlenmişti.

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Stanford Üniversitesi'nden ürolog Dr. Michael Eisenberg liderliğinde yürütülen bu son araştırmanın sonucunda, penis boylarında 'yüzde 24'lük bir artış' olduğu tespit edildi. 

Doğrusu, bu durum bilim insanlarını endişelendirdi.

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Yaptıkları son araştırmada, ortalama penis boyutunu, '15,34 cm' olarak ölçtüklerini belirten Dr. Eisenberg'e göre, "Bu, erkekler için iyi bir haber olmayabilir." Zira 'hareketsiz yaşam tarzı ve hormon bozucu maddelerin' penis boylarının değişmesinde rol oynadığı düşünülüyor.

Bunu biraz açalım...

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Dr. Eisenberg' göre bu durumun sorumlusu, "Endokrin bozucu kimyasallara fazlasıyla maruz kalmak ve bunların hormonal sistemlerimizle etkileşime girmesi..."

Peki, nedir bu kimyasallar ve en çok nelerde bulunur?

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Söz konusu kimyasallara en çok plastik ambalajlı ürünler, (Su, yiyecek ve içecekler); Pestisitlerle yetiştirilen meyve ve sebzeler (özellikle kabuğuyla tüketilenler, örneğin elma, üzüm); kirli sularda yaşayan deniz ürünleri; yağlı et ve süt ürünleri ile yapışmaz tavalar ve paketlenmiş fast-food yiyeceklerde rastlanıyor.

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

ANORMAL GENİTAL GELİŞİM

Dr. Eisenberg'e göre, “[Beslenme yoluyla] vücudumuzun yapısını değiştirdikçe bu durum hormonal ortamımızı da etkiler. Kimyasallara maruz kalmak, erkek ve kız çocuklarında erken ergenliğe neden olabilir, bunun da 'genital gelişimi etkilediği' ileri sürülmektedir.”

Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

BOYUT YÜKSELDİ, İŞLEV DÜŞTÜ...

Bilim insanları, bir başka önemli bozulmanın daha altını çizmekte:

"Buna göre, erkeklerde sperm kalitesi, geçmişe oranla yüzde 60 oranında düştü ve bu duruma büyük ölçüde, genital kusurlar ve tümörlerdeki artışın yanı sıra testosteron seviyelerindeki düşüş neden oldu..."

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