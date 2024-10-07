Araştırma: Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi

Geçmişte sağlık uzmanları, bilimsel araştırma ve bulgulara dayanarak ortalama penis boyunun ne olduğuna dair görüşlerini dile getirmişlerdi.

Ancak görünen o ki, dünya genelinde 'ortalama' olarak bilinen rakam, bazı yeni bulgular nedeniyle 'son otuz yılda' keskin bir şekilde değişti ve bunun bazı önemli sebepleri var...