En uygun fiyatlı Xiaomi telefonlar: Bütçe dostu modeller
Uygun fiyatlı Xiaomi telefonlar, bütçenizi zorlamadan yüksek performans sunuyor. İşte 2024'te tercih edebileceğiniz en iyi ve en ucuz Xiaomi modelleri!
Xiaomi, geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Özellikle giriş segmentten amiral gemilerine kadar birçok seçenek sunan marka, fiyat-performans odaklı telefonlarıyla dikkat çekiyor. İşte en uygun fiyatlı ve donanımıyla öne çıkan Xiaomi telefon modelleri.
Giriş seviyesinde yer alan Redmi 10A, 6.53 inç büyüklüğünde 720×1600 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekranla geliyor. Damla çentik tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanan cihaz, günlük kullanıma uygun bir deneyim sunuyor.
Bütçe dostu telefon arayanlar için ideal bir seçenek olan Redmi 9T, 6.53 inç, 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekranla geliyor. Ekranı Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor.
Qualcomm Snapdragon 662 işlemci, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle güçlendirilmiş. Modelin 6 GB RAM + 64 GB depolama varyantı, 6 bin 399 TL’den satışta.
Listenin en yeni üyesi olan Redmi 13C, 6.74 inç, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekranla geliyor.
Damla çentik tasarımı ve Corning Gorilla Glass korumasıyla dikkat çeken cihaz, Mediatek Helio G85 işlemciyle güçlendirilmiş. Model, 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. 4 GB RAM + 128 GB depolama varyantının fiyatı 6 bin 999 TL.
Redmi 10, 6.5 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü, 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geliyor. Delikli ekran tasarımı ve Corning Gorilla Glass 3 korumasıyla dayanıklılık sunuyor.
Mediatek Helio G88 işlemcisiyle desteklenen cihaz, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçeneklerine sahip. 4 GB RAM + 64 GB depolamalı modelin fiyatı ise 7 bin 199 TL.
Giriş segmentte dikkat çeken Redmi Note 11E, 6.58 inç büyüklüğünde, 1080 x 2408 piksel çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran sunuyor.401 ppi piksel yoğunluğuyla kaliteli bir görsellik sunan cihaz, fiyat-performans odaklı bir tercih olarak öne çıkıyor.
XİAOMİ’NİN BÜTÇE DOSTU TELEFONLARINDA ORTAK NOKTALAR
Bu modeller, uygun fiyatlarının yanı sıra günlük kullanımda tatmin edici batarya ömrü, ekran kalitesi ve kamera performansıyla öne çıkıyor. Fiyat ve özellik dengesini arayan kullanıcılar için ideal seçenekler sunan Xiaomi, geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyaca hitap ediyor.
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