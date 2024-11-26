En uygun fiyatlı Xiaomi telefonlar: Bütçe dostu modeller

Xiaomi, geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Özellikle giriş segmentten amiral gemilerine kadar birçok seçenek sunan marka, fiyat-performans odaklı telefonlarıyla dikkat çekiyor. İşte en uygun fiyatlı ve donanımıyla öne çıkan Xiaomi telefon modelleri.