Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu!
İnsan ve hayvan bedenlerini, gelecekte hayata döndürebilme umuduyla düşük sıcaklıklarda korumayı esas alan bir 'kriyonik' şirketi, ilk müşterisini dondurdu.
Ölümsüzlük araştırmaları yapan bilim insanı Jacques Dubourg, 1773’te ABD'nin Kurucu Babalarından Benjamin Franklin'e bir mektup yazarak, “Keşke insanları dondurup ileride uyandıracağımız bilimsel bir metot mümkün olsaydı. Bu sayede Amerika’nın 100 yıl sonrasını bir günlüğüne görebilmeyi, ardından ölmeyi bile kabul edebilirdim” demişti.
Avustralya merkezli Southern Cryonics adlı şirketin sahibi Philip Rhoades, Sydney kentinden 80'li yaşlarda bir adamı başarılı bir şekilde dondurduklarını duyurdu.
ABC News'e konuşan Rhoades, dondurma işlemine ilişkin olarak, "Çok stresli bir işlemdi. Çünkü farklı günlerde yapılması gereken bir dizi farklı prosedür vardı ve düzgün bir şekilde hazırlanmamış olsaydık bir sürü terslik ortaya çıkabilirdi" dedi.
CESET NASIL DONDURULDU?
Adı basına açıklanmayan kişi, 12 Mayıs'ta Sdney'deki bir hastanede vefat etti ve vücudunun dondurulma süreci de hemen akabinde başladı.
Adamın cesedi hastanenin soğuk odasına taşındı ve buzla paketlendikten sonra Cenaze İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzmanlar burada, hücreleri korumak için cesede bir sıvı pompaladı.
Ceset daha sonra kuru buzla paketlenerek sıcaklığı eksi 80 santigrat dereceye düşürüldü. Ertesi gün Southern Cryonics'in Holbrook tesisine getirildi ve vakum saklama bölmesi görevi gören özel bir tanka yerleştirilmeden önce sıcaklığı eksi 200 santigrat dereceye kadar düşürüldü.
ABC News'in haberine göre bu 10 saatlik süreç, kişinin hayata döndürülme şansını garantilemek için gerçekleştiriliyor...
NE KADAR MAL OLDU?
Southern Cryonics, bu işlem için ilk müşterisinden yaklaşık 170.000 Avustralya Doları (3,6 milyon TL) tahsil etti.
İNSANLAR NEDEN DONDURULMAK İSTİYOR?
Pek çok insan kriyojenik olarak dondurulduktan sonra hayata geri dönmeleri halinde gelecekte neler olacağını merak ediyor. Southern Cryonics web sitesindeki bir videoda bu durum şu şekilde açıklanıyor...
"50 ila 100 yıl içinde zihni, sanal bir dünyaya yükleme kapasitesine sahip olacağımıza inanıyoruz. Şu anda devam eden modern gelişmeler meyvelerini vermeye başlayacak."
"250 yıl içinde ise dilediğiniz takdirde, zihninizi gerçek dünyadaki sağlıklı ve genç bir bedene taşıyabilecek tıbbi teknolojiye sahip olmanız muhtemel..."
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