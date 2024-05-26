Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu!

ABC News'e konuşan Rhoades, dondurma işlemine ilişkin olarak, "Çok stresli bir işlemdi. Çünkü farklı günlerde yapılması gereken bir dizi farklı prosedür vardı ve düzgün bir şekilde hazırlanmamış olsaydık bir sürü terslik ortaya çıkabilirdi" dedi.