'E-ticaret' sitesi hackleyerek dev dolandırıcılık: 110 kişi gözaltına alındı
Adana'da, e-ticaret sitesini hackleyip, kurdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri 500 kişiyi dolandırdığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 110 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi.
Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.
KRİPTO PARA BORSASINDA AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca çetenin yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değitşirdikleri, gittikleri yerlerde de ofis kurdukları belirlendi.
15 İLDE OPERASYON
Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 110 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü, yakalama kararı alınan 18 kişinin arandığı bildirildi.
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