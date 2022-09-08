iPhone 14 ne kadar? iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 09:59
<p><strong>Apple</strong> dün akşam iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı. Peki, <strong>iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak?  iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, AirPods Pro Türkiye'de ne kadar? iPhone 14 ailesinin ABD fiyatı ne kadar? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar?</strong></p>

Apple dün akşam iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı. Peki, iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak?  iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, AirPods Pro Türkiye'de ne kadar? iPhone 14 ailesinin ABD fiyatı ne kadar? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar?

<h3>iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak?</h3> <p>Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı kamuoyuna tanıttı.</p>

iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak?

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı kamuoyuna tanıttı.

<h3>iPhone 14 ne kadar?</h3> <p>6.1 inç ekrana sahip iPhone 14’ün İngiltere fiyatı 849 sterlinden, ABD fiyatı 799 dolardan, Türkiye fiyatı ise 31 bin TL’den başlıyor. 6.4 inçlik iPhone 14 Plus’lar ise 35 bin TL’den başlıyor.</p> <p><strong>iPhone 14:</strong></p> <p><strong>128 GB</strong>: 30.999 TL</p> <p><strong>256 GB</strong>: 33.599 TL</p> <p><strong>512 GB</strong>: 38.899 TL</p>

iPhone 14 ne kadar?

6.1 inç ekrana sahip iPhone 14’ün İngiltere fiyatı 849 sterlinden, ABD fiyatı 799 dolardan, Türkiye fiyatı ise 31 bin TL’den başlıyor. 6.4 inçlik iPhone 14 Plus’lar ise 35 bin TL’den başlıyor.

iPhone 14:

128 GB: 30.999 TL

256 GB: 33.599 TL

512 GB: 38.899 TL

<h3>iPhone 14 Pro ne kadar?</h3> <p>iPhone 14 Pro ABD fiyatı 999 dolardan, İngiltere fiyatı 1099 dolardan, Türkiye fiyatı ise 40 bin TL’den başlıyor.</p> <p>Pro Max’in en fazla hafızaya sahip modelini almak isteyenlerinse 57 bin 200 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.</p> <p><strong>iPhone 14 Pro</strong></p> <p><strong>128 GB:</strong> 39.999 TL</p> <p><strong>256 GB</strong>: 42.599 TL</p> <p><strong>512 GB</strong>: 47.899 TL</p> <p><strong>1 TB</strong>: 53.199 TL</p>

iPhone 14 Pro ne kadar?

iPhone 14 Pro ABD fiyatı 999 dolardan, İngiltere fiyatı 1099 dolardan, Türkiye fiyatı ise 40 bin TL’den başlıyor.

Pro Max’in en fazla hafızaya sahip modelini almak isteyenlerinse 57 bin 200 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

iPhone 14 Pro

128 GB: 39.999 TL

256 GB: 42.599 TL

512 GB: 47.899 TL

1 TB: 53.199 TL

<p><strong>iPhone 14 Pro Max:</strong></p> <p><strong>128 GB</strong>: 43.999 TL</p> <p><strong>256 GB</strong>: 46.599 TL</p> <p><strong>512 GB</strong>: 51.899 TL</p> <p><strong>1 TB:</strong> 57.199 TL</p>

iPhone 14 Pro Max:

128 GB: 43.999 TL

256 GB: 46.599 TL

512 GB: 51.899 TL

1 TB: 57.199 TL

<h3>AirPods Pro</h3> <p>AirPods Pro  ABD’de 249 dolar, İngiltere’de 249 sterlin, Türkiye’de ise 5 bin 400 TL’den satışa sunulacak.</p>

AirPods Pro

AirPods Pro  ABD’de 249 dolar, İngiltere’de 249 sterlin, Türkiye’de ise 5 bin 400 TL’den satışa sunulacak.

<h3>Apple Watch Ultra</h3> <p>Apple Watch Ultra saatin fiyatı ABD’de 799 dolar, İngiltere’de 849 sterlin, Türkiye fiyatı ise 28 bin TL.</p> <h3> </h3>

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra saatin fiyatı ABD’de 799 dolar, İngiltere’de 849 sterlin, Türkiye fiyatı ise 28 bin TL.

 

<p>Şirket Türkiye mağazasında sattığı ürünlere de kur artışı nedeniyle zam yaptı, <strong>iPhone 13</strong> 512GB'ın fiyatı 7 bin 499 TL zamla 35 bin 899 TL'ye çıktı.</p>

Şirket Türkiye mağazasında sattığı ürünlere de kur artışı nedeniyle zam yaptı, iPhone 13 512GB'ın fiyatı 7 bin 499 TL zamla 35 bin 899 TL'ye çıktı.

<p>iPhone 14’ün Mini versiyonu bu yıl piyasaya sürülmezken Plus ve Pro versiyonları tüketicilerle buluşacak.</p>

iPhone 14’ün Mini versiyonu bu yıl piyasaya sürülmezken Plus ve Pro versiyonları tüketicilerle buluşacak.

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