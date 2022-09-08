iPhone 14 ne kadar? iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar oldu?

Apple dün akşam iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı. Peki, iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak? iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, AirPods Pro Türkiye'de ne kadar? iPhone 14 ailesinin ABD fiyatı ne kadar? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar?