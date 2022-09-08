iPhone 14 ne kadar? iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar oldu?
Apple dün akşam iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı. Peki, iPhone 14 ailesi Türkiye'de ne kadara satılacak? iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, AirPods Pro Türkiye'de ne kadar? iPhone 14 ailesinin ABD fiyatı ne kadar? iPhone 13'ün fiyatı ne kadar?
iPhone 14 Pro ne kadar?
iPhone 14 Pro ABD fiyatı 999 dolardan, İngiltere fiyatı 1099 dolardan, Türkiye fiyatı ise 40 bin TL’den başlıyor.
Pro Max’in en fazla hafızaya sahip modelini almak isteyenlerinse 57 bin 200 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.
iPhone 14 Pro
128 GB: 39.999 TL
256 GB: 42.599 TL
512 GB: 47.899 TL
1 TB: 53.199 TL
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı
- İYİ Parti'den Yarkadaş hakkında suç duyurusu
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...