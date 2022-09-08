Apple iPhone 14, Watch Ultra ve yeni Airpods Pro’yu tanıttı

08 Eylül 2022 Perşembe, 03:30

APPLE

Apple dün akşam iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı.

Şirket Türkiye mağazasında sattığı ürünlere de kur artışı nedeniyle zam yaptı, iPhone 13 512GB'ın fiyatı 7 bin 499 TL zamla 35 bin 899 TL'ye çıktı.

iPhone 14’ün Mini versiyonu bu yıl piyasaya sürülmezken Plus ve Pro versiyonları tüketicilerle buluşacak.

Etkinlikte tanıtılan ürünleri inceledik.

apple A?pple Watch Series 8

APPLE WATCH SERİES 8

Apple’ın akıllı saatinin 8. versiyonunda araç kazası tespiti, vücut ısısı sensörü ve yumurtlama dönemi tespiti gibi özellikler yer alıyor.

Saatin pil ömrünün uzatıldığı düşük enerji modu da ilk güncellemeyle birlikte kullanıma açılacak.

Apple yöneticisi Jeff Williams “Kadın sağlığına yönelik özelliklerimizi daha da geliştiriyoruz” dedi.

Şirkete göre yumurtlama dönemi tespiti, hamile kalmak isteyen kadınların işini kolaylaştırabilir.

Yeni saat bunu gece uyurken beş saniye bir vücut ısısını ölçüp küçük değişimleri algılayarak yapıyor.

Araç kazası tespiti özelliği ise, saatin sensörleriyle tespit edildikten sonra ilkyardım görevlilerine otomatik bildirimde bulunuyor.

Düşük enerji özelliği de saatin bazı özelliklerinden feragat ederek pil ömrünü 36 saate çıkarıyor.

Saatin ABD fiyatı 399 dolar, İngiltere fiyatı 419 sterlin, Türkiye fiyatı ise 9 bin 300 TL olarak açıklandı.

apple A?pple Watch Ultra

APPLE WATCH ULTRA

Yüzmenin yanı sıra dalış gibi sporlara da uygun olan bu saat, Garmin ve Solar gibi spor odaklı akıllı saat şirketlerinin ürünlerine rakip olarak çıkarıldı.

Saatin kadranı da önceki modellere göre daha geniş.

Ultra modeli 36 saat pil ömrüyle geliyor ve düşük enerji modunda bu 60 saate kadar çıkarılabiliyor.

Şirkete göre bu pil yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan ultra triathlonu tamamlamaya yetecek seviyede.

Bu, bir Apple saatindeki en uzun pil ömrü olsa da Garmin gibi rakiplerinin haftalarca dayanan pillerinin epey gerisinde.

Saatin fiyatı ABD’de 799 dolar, İngiltere’de 849 sterlin, Türkiye fiyatı ise 28 bin TL.

BBC BBC’ye konuşan Apple CEO’su Tim Cook, pandeminin ardından bir tanıtım etkinliğine fiziksel olarak katılmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi

İPHONE 14

Apple’ın yeni telefonları iPhone 14 ve Plus olarak iki ayrı boyutta piyasaya sürülecek.

Yeni telefonlar acil durumlarda uydu üzerinden sinyal de gönderebilecek. Uydu üzerinden mesaj göndermek 15 saniye ile birkaç dakika arasında zaman alacak.

Analiz şirketi CSS Insight’ın şef analisti Ben Wood, “Uydu özelliği eklemek için yapılan yatırım küçümsenmeyecek boyutta” diyor ve ekliyor:

“Apple’ın buna karar verip, uydu şirketi Globalstar ile ticari bir anlaşma yapması, ardından da bunun altyapısını kurması muhtemelen yıllar almıştır.”

Teknoloji analisti Paolo Pescatore de bu özelliğin ücra bölgelerde popüler olabileceği görüşünde.

İPHONE 14’ÜN KAMERASI

Apple bu modelde yer alan 12 megapiksellik yeni kamerasının hızlı hareket eden nesneleri daha iyi görüntülediğini ve düşük ışıktaki çekimlerde yüzde 49 oranında daha iyi olduğunu söylüyor.

Telefonların ön kamerasında da ilk defa otofokus özelliği yer alıyor.

Apple’a göre son 12 ayda iPhone’larla 3 trilyondan fazla fotoğraf çekildi.

6.1 inç ekrana sahip iPhone 14’ün İngiltere fiyatı 849 sterlinden, ABD fiyatı 799 dolardan, Türkiye fiyatı ise 31 bin TL’den başlıyor. 6.4 inçlik iPhone 14 Plus’lar ise 35 bin TL’den başlıyor.

BBC

İPHONE 14 PRO

Telefonlardaki en büyük değişiklik ise Pro serisinde oldu.

Pro ve Pro Max’lerde, ekranın üst kısmındaki çentik, pek çok Android telefonda olduğu gibi hap şeklinde bir karaltıya dönüştürüldü.

Ekrana kilitliyken, Android kullanıcılarının alışkın olduğu sürekli açık bir ekran daha eklendi.

A16 Bionic işlemcisine sahip telefonun ana kamerası da ilk defa 12 yerine 48 megapiksel.

Bu telefonun ABD fiyatı 999 dolardan, İngiltere fiyatı 1099 dolardan, Türkiye fiyatı ise 40 bin TL’den başlıyor.

Pro Max’in en fazla hafızaya sahip modelini almak isteyenlerinse 57 bin 200 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

apple AirPods Pro

AİRPODS PRO

Airpods Pro’nun bugün tanıtılan 2. neslinde kaybolan kulaklıkları bulmak daha kolay. Kutu dışındayken düşen kulaklıkların da bir ses çıkarması programlanmış.

Kutunun dışındaki hoparlör de kutuyu kaybedince bulmayı kolaylaştırıyor.

Ürün ABD’de 249 dolar, İngiltere’de 249 sterlin, Türkiye’de ise 5 bin 400 TL’den satışa sunulacak.

ANALİZ

James Clayton, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Yıllar sonra bir etkinliğe fiziken katılabilmek bunu daha ilginç kıldı.

Fakat bugün tanıtılan ürünlerden hiçbiri teknoloji dünyasında devrim yaratacak türden değil.

Apple’ın saatlerinde ve telefonlarına eklediği sağlık ve güvenlik özellikleri, şirketin bu alana ağırlık vermeye devam edeceğini gösteriyor.

Bu yüzden şirketin CEO’su Tim Cook’un, bunların “birer temel ürün” olduğunu söylemesi şaşırtıcı değil.

Yeni ürünlere eklenen özelliklerin bir kısmı son derece ilgi çekici, bir kısmı da kimsenin kullanmak zorunda kalmak istemeyeceği türden.