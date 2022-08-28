Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi

Dünyada bilinen ancak Türkiye'de ilk kez keşfedilen 150 mantar türü de 'yeni kayıt' olarak biyoçeşitliliğe kazandırıldı.

TÜRKİYE İÇİN 150 YENİ KAYIT

Kendisi gibi birçok bilim insanı ile birlikte mantarlar üzerinde araştırma yapan Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, dünya genelinde 300 yıl süren araştırmalar yapıldığını, bunun sonucunda 150 bin mantar türünün 'Dünya Mantar Bankası'na kaydedildiğini söyledi.