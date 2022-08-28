Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi
Kendisi gibi birçok bilim insanı ile mantarlar üzerinde araştırma yapan Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, "Makale olarak yayınladık ve isimlerini 'Dünya Mantar Bankası'na bildirerek, ülkemizin mantar çeşitliliğine katkıda bulunduk. Bizim çalışmamızla birlikte varlığı ilk kez keşfedilen mantar sayısı, 35'e çıktı" dedi.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimli yayla ve ormanlarında 2015'ten bu yana yürütülen araştırmalar sonucunda, dünyada varlığı bilinmeyen 20 yeni mantar türü ortaya çıkarıldı.
Bu mantarlara keşfedildiği yörelerden esinlenilerek, 'gymnopus trabzonensis', 'clitolyophyllum akcaabatense', 'lyophyllum turcicum' gibi isimler verildi.
Dünyada bilinen ancak Türkiye'de ilk kez keşfedilen 150 mantar türü de 'yeni kayıt' olarak biyoçeşitliliğe kazandırıldı.
TÜRKİYE İÇİN 150 YENİ KAYIT
Kendisi gibi birçok bilim insanı ile birlikte mantarlar üzerinde araştırma yapan Trabzon Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, dünya genelinde 300 yıl süren araştırmalar yapıldığını, bunun sonucunda 150 bin mantar türünün 'Dünya Mantar Bankası'na kaydedildiğini söyledi.
Türkiye genelinde de son 100 yılda yapılan araştırmalarla 4 bin doğa mantarının 'Türkiye Mantar Listesi'ne kazandırıldığını belirten Prof. Dr. Sesli, "Karadeniz Teknik ve Trabzon Üniversitesi'nin katkılarıyla biz de dünyada varlığı bilinen 150 yeni kayıt mantar türünü Türkiye'de ilk kez tespit ettik.
YÜZDE 90'I TRABZON YAYLALARINDAN
Bazı mantarın isimlerine, keşfedildikleri yörenin ismini verdiklerini aktaran Prof. Dr. Sesli, "Trabzon ve ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Giresun ve yakın ilçelerine gittik. Yüzde 90'ını Trabzon yaylalarından topladık. Trabzon'da bulduğumuz bir mantara, 'Gymnopus trabzonensis', Akçaabat’ta bulduğumuz bir mantara da 'Clitolyophyllum akcaabatense' ismini verdik.
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