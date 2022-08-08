Mantarlı Risotto malzemeleri ve tarifi... Mantarlı Risotto nasıl yapılır? Mantarlı Risotto kaç kalori?

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:48

Türkiye'de yardımcı yemek olarak tüketilan pilavın, farklı bir verisonu olan Risotto; et, tavuk ya da sebze suyuyla pişirilir. Risottonun birçok farklı tarifi var ancak şu anda vereceğimiz tarif oldukça doyurucu, sağlıklı ve pratik. İşte mantarlı risotto tarifi...



MANTARLI RİSOTTO MALZEMELERİ



Yarım paket risotto pirinci

250 gr kültür mantarı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 dal taze fesleğen

1 kadeh beyaz sek şarap

1 paket rendelenmiş parmesan peyniri

30 gr tereyağı

Tavuk suyu için;

1 adet tavuk budu

4 su bardağı su

1 havuç

1 yeşil kereviz

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

3 tane defne yaprağı

Tuz

MANTARLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?



Orta boy tencereye tavuğu alın ve üzerine 4 su bardağı su ile doldurun. İçine soyulmuş ve temizlenmiş sebzeleri, minik minik doğradığınız soğan ile sarımsağı ilave edin. Defne yaprağı ve tuzu da ekleyip kaynatın. Geniş bir tavada tereyağını eritin. Sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavurun. Pirinci ilave edip sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun. Mantarları ince doğrayıp tecereye ekleyin. Beyaz şarabı ilave edin. Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Fesleğenleri ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.

* Risottonun püf noktası, sürekli karıştırılması gerekir.

MANTARLI RİSOTTO KAÇ KALORİ?

Mantarlı Risotto, 367 kaloridir.