Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

"Evren Boşlukları Sevmez" mottosuyla bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin kendi alanında değerlendirildiği "Bilişim 500 Araştırması", Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen törenle açıklandı.

AA
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 22:05
Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

Araştırmada ilk 10'a giren firmalar belli oldu.

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre sıralama şöyle oldu:

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

1- Turkcell

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

2- Türk Telekom

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

3- Vodafone

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

4- Indeks Bilgisayar

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

5- Teknosa

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

6- Arena

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

7- Bilkom Bilişim

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

8- Penta Teknoloji

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

9- Ingram Micro

Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu

10- KoçSistem

Bilişim Bilişim uzmanı kuantum bilişim

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