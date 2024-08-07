Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması belli oldu
"Evren Boşlukları Sevmez" mottosuyla bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin kendi alanında değerlendirildiği "Bilişim 500 Araştırması", Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen törenle açıklandı.
Araştırmada ilk 10'a giren firmalar belli oldu.
Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre sıralama şöyle oldu:
1- Turkcell
2- Türk Telekom
3- Vodafone
4- Indeks Bilgisayar
5- Teknosa
6- Arena
7- Bilkom Bilişim
8- Penta Teknoloji
9- Ingram Micro
10- KoçSistem
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