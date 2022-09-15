WhatsApp'ta yeni güncelleme: Türkiye'de birçok özellik aktifleştirildi
NTV'de yer alan habere göre, WhatsApp İşletme uygulamasını çıakrdıktan sonra işletme sahiplerine yönelik bir dizi yeniliği de kullanıma açmaya başladı.
Kullanıcı tarafında ise verilerin korunması gerekiyor. Son bilgilere göre bir işletme hesabıyla etkileşime geçerken numaranızı gizleyebileceksiniz.
Ayrıca işletmeler için sohbet anketi imkanı getiriliyor. İsterseniz bir işletmeyle etkileşime girdikten sonra aldığınız hizmeti değerlendirebileceksiniz.
Kullanıcı tarafını pek etkilemeyecek olan bu geliştirmeyle işletmelere geri bildirim sağlanacak.
WhatsApp son olarak tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir adım atıyor.
Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.
Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.
Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.
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