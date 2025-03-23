Game of Thrones oyunu erken erişime açılıyor

HBO’nun Game of Thrones evreninde geçen bir aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkan Game of Thrones: Kingsroad, erken erişime açılıyor.

Game of Thrones oyunu erken erişime açılıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:47

Game Awards 2024'te duyurulan Game of Thrones: Kingsroad, evrenin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bazı oyuncular için 26 Mart'ta erken erişime açılacak oyun, Steam üzerinden oynanacak.

GAME OF THRONES: KINGSROAD OYUNU ERKEN ERİŞİME AÇILIYOR

Oyun çıktığında ücretsiz sunulacak olsa da erken erişim programına katılmak isteyenlerin oyun içi kozmetik ve para içeren 24,99 dolarlık ve 49,99 dolarlık Founder's paketlerinden birini satın alması gerekiyor.

Erken erişimde 4 hafta oynanabilecek oyun, 50 farlı ana görevi içeriyor. Oyunun, birkaç ay sonra PC, iOS ve Android için de geleceği belirtiliyor.

 


Etiketler: #Game of Thrones: Kingsroad

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