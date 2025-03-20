Epic Games'in 27 Mart'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun
Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu. Jurassic World Evolution 2 27 Mart'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek.
Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.
EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU
Epic Games'in 20 Mart'ta ücretsiz olan ve 27 Mart'a kadar ücretsiz kalacak oyun Jurassic World Evolution 2 oldu.
Oyun, Jurassic Park evreninde alanin inşasını yapmak ve bunu yönetmek üzerine kurulu bir simülasyon sunuyor. 2021 yılında çıkış yapan oyun genel anlamda beğenilmişti. Oyunun ikincisi olan Jurassic World Evolution 2'de ise yenilenen haritalar ve mekanlar sunuluyor.
Jurassic World Evolution 2 normalde 760 TL'ye satılıyordu.
Etiketler: #Epic Games
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif
- Kremlin'den İmamoğlu açıklaması