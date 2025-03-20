Epic Games'in 27 Mart'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun

Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:51

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:51

Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU

Epic Games'in 20 Mart'ta ücretsiz olan ve 27 Mart'a kadar ücretsiz kalacak oyun Jurassic World Evolution 2 oldu.

Oyun, Jurassic Park evreninde alanin inşasını yapmak ve bunu yönetmek üzerine kurulu bir simülasyon sunuyor. 2021 yılında çıkış yapan oyun genel anlamda beğenilmişti. Oyunun ikincisi olan Jurassic World Evolution 2'de ise yenilenen haritalar ve mekanlar sunuluyor.

Jurassic World Evolution 2 normalde 760 TL'ye satılıyordu.