Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Farklı abonelik seçenekleri sunulan Game Pass için yer ay yeni oyunlar aboneliklere dahil oluyor. Microsoft'un oyun tarafı için yaptığı yatırımların meyvesini aldığımız platforma aralık ayının ilk yarısı eklenecek oyunlar belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre 2 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde olacak:
2 Aralık
- Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
3 Aralık
- Monster Train 2 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
- Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol ve PC)
4 Aralık
- 33 Immortals (Oyun Önizlemesi) (Bulut, Konsol ve PC)
- Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
- Routine (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)
9 Aralık
- A Game About Digging A Hole (Bulut, El Konsolu, PC ve Xbox Series X|S)
- Death Howl (El Konsolu ve PC)
10 Aralık
- Dome Keeper (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)
- Mortal Kombat 1 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
11 Aralık
- Bratz: Rhythm & Style (Bulut, Konsol ve PC)