Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Farklı abonelik seçenekleri sunulan Game Pass için yer ay yeni oyunlar aboneliklere dahil oluyor. Microsoft'un oyun tarafı için yaptığı yatırımların meyvesini aldığımız platforma aralık ayının ilk yarısı eklenecek oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre 2 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde olacak:

2 Aralık

Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

3 Aralık

Monster Train 2 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol ve PC)

4 Aralık

33 Immortals (Oyun Önizlemesi) (Bulut, Konsol ve PC)

Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Routine (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)

9 Aralık

A Game About Digging A Hole (Bulut, El Konsolu, PC ve Xbox Series X|S)

Death Howl (El Konsolu ve PC)

10 Aralık

Dome Keeper (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)

Mortal Kombat 1 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

11 Aralık