Cumhuriyet Gazetesi Logo
Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

2.12.2025 22:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass için yeni oyunlar platforma dahil oluyor.

Farklı abonelik seçenekleri sunulan Game Pass için yer ay yeni oyunlar aboneliklere dahil oluyor. Microsoft'un oyun tarafı için yaptığı yatırımların meyvesini aldığımız platforma aralık ayının ilk yarısı eklenecek oyunlar belli oldu. 

Yapılan açıklamaya göre 2 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde olacak:

2 Aralık

  • Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

3 Aralık

  • Monster Train 2 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
  • Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol ve PC)

4 Aralık

  • 33 Immortals (Oyun Önizlemesi) (Bulut, Konsol ve PC)
  • Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
  • Routine (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)

9 Aralık

  • A Game About Digging A Hole (Bulut, El Konsolu, PC ve Xbox Series X|S)
  • Death Howl (El Konsolu ve PC)

10 Aralık 

  • Dome Keeper (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)
  • Mortal Kombat 1 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

11 Aralık

  • Bratz: Rhythm & Style (Bulut, Konsol ve PC)
İlgili Konular: #Microsoft Xbox Game Pass #Xbox Game Pass #Game Pass

İlgili Haberler

Raspberry Pi fiyatları zamlandı; yeni model tanıtıldı
Raspberry Pi fiyatları zamlandı; yeni model tanıtıldı Uygun fiyatlı bilgisayarlar üretmeyi hedefleyen Raspberry Pi, küresel ölçekte yükselen LPDDR4 bellek maliyetleri nedeniyle bazı ürünlerinde fiyat artışına gittiğini duyurdu.
Opera'ya, Gemini desteği getirildi
Opera'ya, Gemini desteği getirildi Opera, internet tarayıcı pazarındaki rekabeti artıracak önemli bir adım atarak Google’ın yapay zeka modeli Gemini’yi entegre etti. Şirketin açıkladığı güncellemeyle Opera One, Opera GX ve deneysel tarayıcısı Opera Neon kullanıcıları, Gemini destekli yapay zeka araçlarına ücretsiz erişim sağlayabilecek.
iPhone 17e 2026'nin ilk yarısında tanıtılacak
iPhone 17e 2026'nin ilk yarısında tanıtılacak Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre iPhone 17e modeli 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak.