iPhone 17e 2026'nin ilk yarısında tanıtılacak

iPhone 17e'nin çıkışına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Telefonun 2026 yılının ilk aylarında satışa sunulacağı söylendi. iPhone 16e modeline kıyasla 17e modelinde çentik yerine Dinamik Ada yer alabilir.

Telefonda yer alacak bu Dinamik Ada tasarımına dikeyde yatay çekim desteği de sunulucak ve telefonun arka tarafında tek bir kamera yer alacak.

iPhone 17e modelinde 6,1 inçlik bir ekran ve 120 Hz yenileme hızının sunulması bekleniyor. A19 işlemcisinin yer alması beklenen telefonda Apple tarafından geliştirilen modem birimi C1'in de eklenmesi bekleniyor.