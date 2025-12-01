Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 17e 2026'nin ilk yarısında tanıtılacak

iPhone 17e 2026'nin ilk yarısında tanıtılacak

1.12.2025 22:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone 17e 2026'nin ilk yarısında tanıtılacak

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre iPhone 17e modeli 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

iPhone 17e'nin çıkışına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Telefonun 2026 yılının ilk aylarında satışa sunulacağı söylendi. iPhone 16e modeline kıyasla 17e modelinde çentik yerine Dinamik Ada yer alabilir. 

Telefonda yer alacak bu Dinamik Ada tasarımına dikeyde yatay çekim desteği de sunulucak ve telefonun arka tarafında tek bir kamera yer alacak. 

iPhone 17e modelinde 6,1 inçlik bir ekran ve 120 Hz yenileme hızının sunulması bekleniyor. A19 işlemcisinin yer alması beklenen telefonda Apple tarafından geliştirilen modem birimi C1'in de eklenmesi bekleniyor. 

İlgili Konular: #iphone #apple #iPhone 17e

İlgili Haberler

Runway tüm modelleri geride bırakan Gen-4.5 ile yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Runway tüm modelleri geride bırakan Gen-4.5 ile yapay zekanın sınırlarını zorluyor Yapay zeka destekli gerçekçi videolar üretmeyi sağlayan yeni Gen-4.5 için yeni bir klip yayınlandı.
RAM fiyatlarındaki artış bir süre daha devam edecek
RAM fiyatlarındaki artış bir süre daha devam edecek RAM üreticileri şirketler fiyatlarına yüzde 30'a kadar zam yapmıştı ve bu fiyatlara yansımıştı. Yapılan yeni açıklamaya göre RAM fiyatlarında artış devam edecek ve normal seyre dönmesi de zaman alacak.
2026 yılında tanıtılacak Samsung Galaxy S26 için neler biliniyor?
2026 yılında tanıtılacak Samsung Galaxy S26 için neler biliniyor? Samsung'un yeni S26 serisi için yeni bazı özellikler sızdırıldı. Telefonun bir önceki modele kıyasla neleri farklı yaptığı tablo ile gösterildi.