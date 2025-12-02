Raspberry Pi fiyatları zamlandı; yeni model tanıtıldı

Şirket, artan bellek maliyetlerinin özellikle 2026’da daha da belirginleşeceğini belirterek, Raspberry Pi 4 ve Raspberry Pi 5 modellerinde fiyat güncellemesine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Bu artış, ekim ayında Compute Module serisine yapılan zammın devamı niteliğinde.

Raspberry Pi CEO’su, şirketin temel amacının yüksek performanslı ve düşük maliyetli bilgisayarları erişilebilir kılmak olduğunu vurgulayarak, 2012’deki 256MB Raspberry Pi 1 ile bugün satılan 1GB Raspberry Pi 4’ün aynı fiyata sahip olduğuna dikkat çekti. Ancak bellek tedarikindeki olağanüstü maliyet artışı, fiyat güncellemesini kaçınılmaz hale getiriyor.

Yeni 1GB Raspberry Pi 5 satışta

Şirket, fiyat artışı ile birlikte bir gelişmeyi de duyurdu: 1GB kapasiteli yeni Raspberry Pi 5 modeli 45 dolar fiyatla satışa sunuldu. 2.4GHz hızında çalışan dört çekirdekli Arm Cortex-A76 işlemci, çift bant Wi-Fi ve PCI Express bağlantı noktası sunan model, Raspberry Pi 5 ailesine daha düşük maliyetli bir giriş seçeneği olarak eklendi.

Zamlanan modellerin güncel fiyatları şu şekilde:

Raspberry Pi 4 - 4GB RAM 60 dolar

Raspberry Pi 4 - 8GB RAM 85 dolar

Raspberry Pi 5 - 1GB RAM 45 dolar

Raspberry Pi 5 - 2GB RAM 55 dolar

Raspberry Pi 5 - 4GB RAM 70 dolar

Raspberry Pi 5 - 8GB RAM 95 dolar

Raspberry Pi 5 - 16GB RAM 145 dolar