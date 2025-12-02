Opera'ya, Gemini desteği getirildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025
Opera, internet tarayıcı pazarındaki rekabeti artıracak önemli bir adım atarak Google’ın yapay zeka modeli Gemini’yi entegre etti. Şirketin açıkladığı güncellemeyle Opera One, Opera GX ve deneysel tarayıcısı Opera Neon kullanıcıları, Gemini destekli yapay zeka araçlarına ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Yeni entegrasyon sayesinde tarayıcılara eklenen yan panel, web sayfalarıyla etkileşim kurma, sekmeleri karşılaştırma, içerik özetleme ve fotoğraf ile videoları analiz etme gibi gelişmiş işlevler sunuyor. Opera, yapay zeka motorunun mimarisini, kısa süre önce piyasaya çıkan Opera Neon’un yeni mimarisi üzerine yeniden inşa ettiğini ve bu sayede yanıt hızlarının yüzde 20 oranında arttığını belirtti.

TARAYICILAR YAPAY ZEKA İÇİN GİRİŞ KAPISI

Opera'nın Google ile kurduğu ortaklık sayesinde 80 milyondan fazla kullanıcıya arama ve yerleşik yapay zeka özellikleri ücretsiz olarak sunuluyor. 

Şirkete göre tarayıcıya entegre çalışan AI sistemleri, bağımsız sohbet araçlarına kıyasla daha verimli sonuç veriyor. Bunun nedeni, tarayıcının açık sekmelere, sayfa içeriklerine ve kullanıcı akışlarına erişerek gerçek zamanlı bağlamı yakalayabilmesi. Bu yapı, yapay zekanın kullanıcı davranışını daha iyi anlayarak daha isabetli yanıtlar üretmesini sağlıyor.

