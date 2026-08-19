Game Pass'e gelecek yeni oyunlar belli oldu

Her ay onlarca oyun Game Pass aboneliğine ekleniyor. En son yapılan açıklama ile 10 yeni oyun platforma geliyor. Game Pass aboneliğine 18 Ağustos'tan itibaren eklenecek listelenen oyunlar 1 Eylül'e kadar oynanmaya sunulacak.

Açıklanan takvime göre 18 Ağustos'ta Egging On sisteme eklendi. 19 Ağustos'ta Vapor World: Over the Mind, BlazBlue Etropy Effect X ve Relooted oyunları eklendi. 20 Ağustos'ta Starsand Island, 25 Ağustos'ta ise Aerial_Knight's DropShot ve Blood Dungeon oyunları ekleniyor. 27 Ağustos'ta Resonance: A Plague Tale Legacy, 31 Ağustos'ta Young Suns ve 1 Eylül'de ise Shelldiver oyunları Game Pass servisine ekleniyor.

GAME PASS'TEN 31 AĞUSTOS'TA HANGİ OYUNLAR AYRILIYOR?

31 Ağustos'tan itibaren ise Another Crab's Treasure, I Am Your Beast, Neon Abyss, One Lonely Outpost, The Witcher 3: The Wild Hunt Remastered Edition ve NBA 2K26 ayrılıyor.