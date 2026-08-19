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Game Pass'e gelecek yeni oyunlar belli oldu

Game Pass'e gelecek yeni oyunlar belli oldu

19.08.2026 18:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Game Pass'e gelecek yeni oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e ağustos ayının sonuna kadar gelecek 10 oyun daha belli oldu.
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Her ay onlarca oyun Game Pass aboneliğine ekleniyor. En son yapılan açıklama ile 10 yeni oyun platforma geliyor. Game Pass aboneliğine 18 Ağustos'tan itibaren eklenecek listelenen oyunlar 1 Eylül'e kadar oynanmaya sunulacak. 

Açıklanan takvime göre 18 Ağustos'ta Egging On sisteme eklendi. 19 Ağustos'ta Vapor World: Over the Mind, BlazBlue Etropy Effect X ve Relooted oyunları eklendi. 20 Ağustos'ta Starsand Island, 25 Ağustos'ta ise Aerial_Knight's DropShot ve Blood Dungeon oyunları ekleniyor. 27 Ağustos'ta Resonance: A Plague Tale Legacy, 31 Ağustos'ta Young Suns ve 1 Eylül'de ise Shelldiver oyunları Game Pass servisine ekleniyor. 

GAME PASS'TEN 31 AĞUSTOS'TA HANGİ OYUNLAR AYRILIYOR?

31 Ağustos'tan itibaren ise Another Crab's Treasure, I Am Your Beast, Neon Abyss, One Lonely Outpost, The Witcher 3: The Wild Hunt Remastered Edition ve NBA 2K26 ayrılıyor. 

İlgili Konular: #Microsoft Xbox Game Pass #Xbox Game Pass

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