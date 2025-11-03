Game Pass'ten 15 Kasım'da kaldırılacak oyunlar belli oldu

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass ile hem konsol hem de PC tarafında yüzlerce oyunu aylık abonelik ücreti ödeyerek, ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Bu sayede oyunseverler çok daha fazla oyunu daha cüzi miktarda deneyimleyebiliyor. Ancak bazı oyunların bu ücretsiz statüsü bitiyor.
15 Kasım'da Game Pass'ten çıkacak oyunlar şu şekilde olacak:
- Football Manager 2024 - PC için; 1.199 TL
- Football Manager 2024 - Konsol için; 1.199 TL
- Spirittea - Konsol ve PC için; 56,25 TL
- Blacksmith Master - PC için; 489 TL
- Frostpunk - PC için; 50 TL
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Konsol ve PC için; 1.449 TL