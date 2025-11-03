Game Pass'ten 15 Kasım'da kaldırılacak oyunlar belli oldu

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass ile hem konsol hem de PC tarafında yüzlerce oyunu aylık abonelik ücreti ödeyerek, ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Bu sayede oyunseverler çok daha fazla oyunu daha cüzi miktarda deneyimleyebiliyor. Ancak bazı oyunların bu ücretsiz statüsü bitiyor.

15 Kasım'da Game Pass'ten çıkacak oyunlar şu şekilde olacak: