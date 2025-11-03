Cumhuriyet Gazetesi Logo
Microsoft'un tüm yapay zeka çiplerini çalıştırmak için yeterli elektriği yokmuş

3.11.2025 20:26:00
Haber Merkezi
Microsoft CEO'su Satya Nadella yeni yaptığı bir açıklamada şirketin güç eksikliği yaşadığını söyledi.

Enerji sorunu özellikle yapay zekanın kullanımının artması, bütün şirketlerin bir şekilde yapay zeka destekli çiplere ihtiyaç duyması sebebiyle geleceğin sorunları arasında görülüyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise yeni yaptığı bir röportajda Microsoft'un bu sorunu yaşadığını ortaya koydu. 

MICROSOFT BİLE OLSAN SORUN YAŞAYABİLİYORSUN

Nadella, yapay zeka sektöründe yaşanan sorunun aşırı işlem gücünden kaynaklanmadığını, tüm GPU'ları çalıştıracak gücün eksikliği olduğunu aktardı. 

Yapay zekanın güç tüketimi, geçen yıldan beri birçok uzmanın tartıştığı bir konu haline geldi. Nvidia'nın GPU sıkıntısını gidermesiyle birlikte bu konu ön plana çıktı ve birçok teknoloji şirketi, giderek büyüyen veri merkezleri inşa ederken güç kaynaklarını ölçeklendirmek için küçük modüler nükleer reaktörler üzerine araştırmalara yatırım yapıyor.

