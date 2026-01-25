GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 07:33:00
Haber Merkezi
Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now'a ocak ayı sonuna kadar eklenecek oyunlar belli oldu.

Bulut oyun servisi GeForce Now'a yeni oyunlar dahil oluyor. Oyun kütüphanesi güncellenen platforma 5 oyun daha ekleniyor. Nvidia tarafından yapılan paylaşımda açıklanan oyunlar şu şekilde oldu; MIO: Memories in Orbit, Bladesong, Rustler, Nova Roma ve The Gold River Project.

Nvidia'nın GeForce Now servisi temelde, düşük donanımlı bilgisayarlar, telefonlar veya akıllı televizyonlar üzerinden yüksek performanslı oyunlar oynanmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir oyun hizmeti. Oyunlar, Nvidia'nın güçlü sunucularında çalıştırılıyor ve internet üzerinden abonelerin cihazlarına aktarılıyor. Bu sayede donanıma gerek kalmadan yalnızca internet ve basit bir cihazla oyunları oynamak mümkün oluyor.

