'Gelecekte yaşa': Zuckerberg, meta veriye geçiş sırasında şirketin revizyonunu açıkladı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:06

Mark Zuckerberg, salı günü herkesin katıldığı bir toplantıda, daha öncesinde Facebook olarak adlandırılan Meta'nın bir dizi yeni slogan ve dahili marka değişikliği açıkladı.

Şirket, sanal gerçekliğe ve "metaverse"e dönüşmesinde artan sancılarla boğuşurken, "Hızlı hareket et", "harika şeyler inşa et" ve "gelecekte yaşa", Meta'nın Zuckerberg tarafından tanıtılan yeni dahili değerleri arasındaydı.

Kendi Facebook sayfasında paylaştığı bir gönderide Zuckerberg, Meta'nın artık öncelikle bir sosyal medya şirketinden ziyade "sosyal bağlantının geleceğini inşa eden bir metaverse şirketi" olduğunu söyledi.

'META,METAMATES,BEN'

"'Meta, Metamates, Ben' şirketimizin ve misyonumuzun iyi birer kahyası olmakla ilgilidir" diyerek sloganlarını duyurdu. Zuckerberg "Bu, kolektif başarımız için ve takım arkadaşları olarak birbirimize karşı duyduğumuz sorumluluk duygusuyla ilgili. Bu, şirketimize ve birbirimize bakmakla ilgili" diye ekledi.

The Guardian'ın haberine göre, yakın zamanda yapılan isim değişikliğinin ardından Zuckerberg, 2007'den beri güncellenmeyen şirket politikalarını ve değerlerini yeniden ayarlamak istediğini söyledi. Ayrıca çalışanları “uzun vadeli etkiye odaklanmaya” teşvik etti.

Paylaşımında "'Uzun vadeli etkiye odaklanmak', uzun vadeli düşünmeyi vurgular ve kısa vadeli kazanımlar için optimize etmek yerine sahip olduğumuz etki için zaman çizelgesini uzatmaya bizi teşvik eder” ifadelerini kullanan Zuckerberg tam sonuçları yıllarca görülmese bile, en etkili olacak zorlukları üstlenmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, çalışanların, şirketin on yıllardır inşa etmek için harcadığı sosyal medya işinden hızla uzaklaşmasıyla yüzleşmesiyle gerçekleşti. Instagram ve Facebook'taki mühendislerin, şirketin metaverse ve yapay gerçeklik departmanlarındaki işlere başvurmaya teşvik edildiği ve Meta'nın Apple gibi rakip şirketlerden binlerce yeni işçiyi işe aldığı bildirildi.

ÇALIŞANLAR DA YATIRIMCILAR DA TEMKİNLİ

The Guardian'a göre, değişikliklerden korkan sadece çalışanlar değil: yatırımcılar da temkinli görünüyor. Meta hisseleri, en son kazanç raporunun ardından tarihi bir düşüş yaşadı ve şirketin piyasa değerinde 230 milyar dolardan fazla kaybetmesine neden oldu.

Ancak Zuckerberg, metaverse'in değerli bir girişim olduğuna olan inancında kararlı görünüyor ve projeye şimdiden 10 milyar dolar yatırım yaptı. Yakın tarihli bir kazanç çağrısında yatırımcılara, "Şu ana kadar kaydettiğimiz ivme ve ilerlemeden memnunum ve bunların ileriye odaklanmamız için doğru yatırımlar olduğuna eminim" şeklinde güvence verdi.