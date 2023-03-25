Geleneksel pasaportlara veda: 50 yıl içinde değişebilir

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:55

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 11:55

Yeni bir çalışma, gelecekte yolcuların kalp atış hızı ve biyometrik pasaportlarla havalimanı güvenliğinden geçeceğini öngörüyor. Avrupa'nın önde gelen fütüristleri ve havacılık, inovasyon ve mühendislik dünyalarından uzmanlar, 50 yıl sonra nasıl seyahat edeceğimize dair tahminler için bir araya geldi.

easyJet 2070: Geleceğin Seyahat Raporu, yalnızca 50 yıl sonra, yolcuların her bir kişiye özgü kalp atışı imzalarının ve biyometrik ayrıntılarının, bugün parmak izi tarama teknolojisinin çalıştığı şekilde küresel bir sistemde kaydedileceğini tahmin ediyor.

2070 YILINA KADAR KİŞİNİN VÜCUT ŞEKLİNE UYUM SAĞLAYAN KOLTUKLAR DA GELİYOR

Chip'in aktardığı çalışmada imzası bulunan akademisyenler, yolcuların ayrıca 2070 yılına kadar bir kişinin vücut şekline uyum sağlayan biyomimetik duyusal uçak koltukları, doğrudan yolcuların gözlerine ışınlanan optoelektronik uçak içi eğlence sistemi ve dijital tatil konsiyerjleri bekleyebileceklerini iddia ediyor.

Raporda yerel dilde sorun yaşayanların çeviri yapacak ve seçtiğiniz dilde iletişim kurmanızı sağlayacak bir işitme cihazının kullanılabileceği de iddia ediliyor.

Otel odalarının, yatakların tam olarak istenen sertlikte, ortam sıcaklığında ve konukların önceden seçtikleri müziğin çaldığı akıllı odalara dönüşmesiyle, otel konaklamalarının da kişiye daha özel hale gelmesi bekleniyor.

Rapordaki bir diğer tahmine göre üç boyutlu baskı da konukların varış noktalarına ulaştığında geri dönüştürülebilir tatil kıyafetleri basmalarını sağlayacak. Ayrıca üç boyutlu yazıcıdan basılmış otel büfesi yiyecekleri, tatildekilerin yemek israfını azaltırken yemek istedikleri her şeyi basmalarına imkan tanıyacak.

Rapor yazarları enerji tasarruflu yer altı otellerinde artış öngörüyor.

Bir diğer tahmine göre gezginler tarihi mekanlardaki "zamanda yolculuk deneyimlerinde" dokunsal his sağlayan kıyafetler giyip sanal gerçeklik gözlükleri takabilecek.

Gelecekte elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan uçaklar hava taksileri, yolcuların yüzde 85'ini evlerinden doğrudan terminale taşıyabilir.

Raporun başındaki Birkbeck Koleji'nden Profesör Birgitte Andersen, "Benim işim inovasyon üzerine kurulu ve açık ki gelişen teknolojiler sayesinde seyahat dünyası 2070 yılında çok farklı görünecek" diyor.