Dünyanın en güçlü pasaportu hangisidir? Türk pasaportu ile kaç ülkeye vizesiz gidilebiliyor?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:19

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:19

Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Özellikle de zamandan ve ödenecek pek çok evrak ücreti bütçelere büyük oranda yük getirmekte. Evrak toplama, randevu alma ve sıra bekleme gibi sorunlar pek çok kişiyi sırf bu yüzden daha yolun başında o ülkeye gitmekten vazgeçiren bir unsur.

Üstelik vize ücretinin yanı sıra kırtasiye, sigorta bedeli gibi masrafları da bulunuyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda oldukça şanslı.

Vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Henley Pasaport Endeksi 2023 verilerine göre Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur ve Güney Kore (192), üçüncü sırada Almanya ve İspanya (190), dördüncü sırada İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg’un (189) , beşinci sırada ise Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç’in (188) olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 52’inci sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 110 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 190 ülke pasaportunun araştırma kapsamında yer aldığı belirlendi. Listenin son sıralarında ise Yemen (34), Pakistan (32), Suriye (30), Irak(29) ve Afganistan(27) yer aldı.

SON BİR AYIN GÜNDEMİ PASAPORT

Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 15 bini aşkın Yazılı Basın, TV ve İnternet kaynağını taradığı medya araştırmasında pasaportlarla alakalı dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Yeni yıl ile birlikte yüzde 123 oranında zamlanan pasaportlar, medyada büyük yankı uyandırarak son bir ay içerisinde 21 bin 298 haber içeriği ile medyanın en çok konuştuğu içerikler arasında yer aldı. Haber içerikleri arasında en çok öne çıkan başlıklar ise, pasaport zammı, yerli ve milli pasaport, pasaport yoğunluğu ve harç farkı sorunu oldu.



