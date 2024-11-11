Gerçekçi olmayan güzellik algısı yaratmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:54

Güncelleme: 11.11.2024 - 00:54

Aitana Lopez isimli yapay zekayla oluşturulmuş manken ve influencer, marka anlaşmaları ve sponsorluklar ile kendisini yaratan kişilere ayda binlerce dolar kazandırıyor.

Aitana bir yıl önce yaratıldığından beri Instagram’da 330 binden fazla takipçi kazanarak yeni yapay zeka influencer dalgasının en ünlü ismi haline geldi.

20’li yaşlarındaki pembe saçlı kadın, sporu seven sağlıklı bir insan olarak yansıtılıyor, Hollywood yıldızlarına benzer mükemmel bir vücuda sahip.

Ancak Aitana'nın gerçek bir insan olmamasına rağmen spor ve beslenme markalarından sponsorluk almasının genç kızlara nasıl bir mesaj verdiği konusunda endişeler var.

Aitana’nın yaratıcıları Clueless Ajansı, reklam kampanyalarında kullandıkları mankenler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istedikleri için üretici yapay zeka (generative AI) ile denemeler yapmaya başlamış.

Ajans, Aitana’nın Instagram hesabından paylaştıkları görselleri ve hikayelerindeki kısa videoları oluşturdukları bir çekime BBC’yi davet etti.

Ajans çalışanı Sofia Novales, “Hedefimiz bu içeriklerin gerçek bir influencer’ın yaptığına olabildiğince benzemesi,” dedi.

Novales, “Öncelikle içinde benim bulunduğum bir fotoğraf çekiyoruz, sonra bunun yerine yapay zeka koyuyoruz. Olabildiğince gerçekçi olması için ışıklarla ve gölgelerle biraz oynamamız gerekiyor,” diye ekledi.

Stüdyodaki tasarımcılar ise Aitana’yı, ellerindeki arka planlara eklemenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

Birkaç tuşa basarak Sofia’yı resimden çıkarıp, yapay zeka görsel üreticiden Aitana’yı fotoğrafa eklemesini istiyorlar.

Birkaç saniye içinde bilgisayar programı, Aitana’nın farklı kıyafetlerle, farklı pozlarda durduğu neredeyse 10 resim oluşturuyor.

Sofia’ya göre Aitana’nın başarısı yalnızca gerçekçi görsellerden değil, sosyal medya hikayelerinden ve resimlerinin altındaki açıklamalardan da kaynaklanıyor.

Bu içerikler Aitana’nın göz kamaştırıcı bir hayat tarzı süren gerçek bir influencer olduğu izlenimini yaratıyor.

BBC Ajansın Aitana için yaptığı fotoğraf çekimi

“Sahte mükemmeliyetten farkı yok” savunması

Ajans düzenli olarak görsellere “yapay zeka” ibaresi eklemese de hesapta, Instagram’ın kuralları çerçevesinde, yapay zeka üretimi olduğunu belirtiliyor.

Üretici yapay zeka patlaması başladığından beri Instagram’da birçok başka yapay zeka influencer ve manken ortaya çıktı.

Yapay zeka görsel üreticiler birkaç cümle komut verildiğinde kullanıcının istediği herhangi bir görseli oluşturabiliyor.

Yaratılan yapay zeka mankenlerinin birçoğu, kadınları bir cinsel arzu nesnesi olarak göre erkek kullanıcılara hitap ediyor.

Akımı eleştiren kişilerden biri, insanların kendilerini her şekilde sevmesi gerektiğini teşvik eden Amerikalı influencer Danae Mercer.

Yapay zeka mankenlerin genç kızlara ve erkeklere kötü bir mesaj verdiğini söyleyen Mercer, “Yapay zeka mankenlerin ve influencerların popülerleşmesine dair ciddi sorunlar görüyorum,” dedi.

Mercer, “Bu mankenlerin gerçekçi olmayan güzellik standartları oluşturduğunu düşünüyorum ancak gerçeğe o kadar yakın ki, onları takip eden birçok kişinin gerçek olmadıklarını fark etmediğini düşünüyorum. Özellikle de ergen yaşlardaki takipçileri, ergen yaştaki genç kızlar,” diye ekledi.

Ajansın spor ve beslenme markaları için ürettikleri reklamlarda Aitana, spor salonlarında poz veriyor.

Markaya Aitana’yı, fiziğini korumak için spor salonuna gidiyor ve yediklerine dikkat ediyor gibi göstermenin etik olarak yanlış olup olmadığını sorduk.

Clueless Ajansı bu tarz içeriklerin, gerçek Instagram influencerlarının filtre kullanması ya da görsellerine rötuş yapması ile elde edilen sahte mükemmeliyetten farklı olmadığını savunuyor.

Novales, “Bunu her türlü tanıtım malzemesinde görebilirsiniz. Aitana’yı başka influencerlar ile karşılaştırırsanız, diğerleriyle aynı görünüyor,” dedi.

Stüdyo şu an daha geniş yelpazede yapay zeka mankenler üzerinde çalışıyor, ancak bu modellerin müşteriler ve tüketiciler arasında popüler olmadığını söylediler.