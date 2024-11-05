Xbox için yapay zeka destekli sohbet robotu oluşturuldu

Microsoft'un oyun tarafı Xbox için çalışmaları sürüyor. Buna göre yapay zeka destekli sohbet robotu oluşturuldu.

Xbox için yapay zeka destekli sohbet robotu oluşturuldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:46

Yapay zeka destekli sohbet robotlarının sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Pek çok uygulama ve hizmete eklenen yapay zeka destekli araçlar, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için tasarlanıyor. Microsoft'ta Xbox için yeni bir yapay zeka sohbet robotu oluşturdu.

XBOX İÇİN YENİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBOT ROBOTU

Buradaki amaç, konsol ve oyunlardaki sorunların çözümü için bu sohbet robotlarının kullanılması. 

Xbox için geliştirilen bu sohbet robotu, test aşamasında ve kullanıcılara pek çok açıdan destek verecek. Kullanıcıların Xbox tarafında yaşadığı sorunları kolayca bildirmesini sağlayacak bu altyapı, sorunların daha kısa sürede çözülmesine de fırsat sağlayacak. 

ABD'deki Insider kullanıcılarına sunulan yeni altyapının küresel kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı. 


Etiketler: #Microsoft Xbox #Xbox

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