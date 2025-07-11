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Ghost of Yōtei ne zaman çıkıyor?

Ghost of Yōtei ne zaman çıkıyor?

11.07.2025 18:54:00
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Haber Merkezi
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Ghost of Yōtei ne zaman çıkıyor?

Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yōtei'nin çıkış tarihi, fiyatı ve fragmanı paylaşıldı.

Ghost of Tsushima'nın devam oyunu olan Ghost of Yōtei için yeni bilgiler paylaşıldı. Oyun Türkçe dil desteği ile 2 Ekim 2025 tarihinde kullanıcılarla bulaşacak. Oyun yalnızca PlayStation 5 için çıkıyor ancak ilerleyen dönemde diğer platformlar için de gelebilir. 

GHOST OF YOTEI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen oyun ana hikayeden 300 yıl sonrasında 1603 yılında Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde yer alan Ezo topraklarında geçiyor. Burada yeni bir ana karakterimiz olacak: Atsu.

Açık dünya olacak oyunda,  ana karakterin ailesini öldüren Yotei Altılısı olarak bilinen çetenin peşine düşülecek. Ana karakterimiz olayların ardından kendini geliştirerek, intikam almaya dönecek. 

Oyun derin hikayesinin yanı sıra yeni oynanış mekanikleri de sunuyor. 

Oyunun ön sipariş fiyatı ise 3.449 TL olarak duyuruldu. 

Fragman:

İlgili Konular: #PlayStation #PlayStation 5 #Video oyunu

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